Спутниковую связь системы Eutelsat для Киева оплачивает Германия 4.04.2025, 19:47

В Европе также обсуждают замену Starlink.

Германия оплатит доступ Украины к спутниковой системе франко-британской группы Eutelsat. Об этом сообщила в пятницу, 4 апреля, ее главный исполнительный директор Ева Бернеке, передает агентство Reuters. Сумма оплаты не уточняется.

В марте Европейская комиссия (ЕК) дала понять, что доступ Украины к европейской спутниковой сети должен быть субсидирован, а для связи в достаточном объеме необходимо будет увеличить число спутников, напоминает Reuters. Инициированный ЕК проект Iris2 стоимостью 10,6 млрд евро, представляющий собой сотрудничество государственного сектора и частных компаний по объединению около 300 космических аппаратов, начнет функционировать не ранее 2030 года.

Starlink остается основным способом связи на поле боя в Украине

В настоящий момент украинские военные в основном используют спутниковую сеть Starlink, управляемую американским миллиардером Илоном Маском, которая особенно важна для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с точки зрения скорости связи. Сеть Starlink намного плотнее, чем Eutelsat, спутники также более современные, поэтому интернет-связь через них работает значительно быстрее. Однако в последние месяцы, особенно после вступления Дональда Трампа в должность президента США, возникли сомнения в том, что новое американское правительство и владелец Starlink Маск будут и дальше поддерживать Украину в ее оборонительной войне против РФ.

В конце февраля уже появлялись сообщения о вероятном отключении в Украине интернета Starlink, предоставляемом компанией Маска SpaceX, в случае срыва сделки Трампа об украинских полезных ископаемых. По данным Reuters, спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог на переговорах в Киеве пригрозил «неминуемым отключением работы» Starlink, если этот договор не будет подписан. Впрочем, сам Илон Маск отрицал такую возможность.

Между тем в Европе продолжают обсуждать замену Starlink в Украине на альтернативного оператора. По данным Reuters, Eutelsat ведет переговоры с ЕС о том, чтобы ее спутники OneWeb в перспективе полностью заменили Starlink в Украине.

Польша закупила для Украины около 25 тысяч систем Starlink

Власти Польши в 2022-2024 годах выделили в общей сложности 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов спутниковой связи Starlink и оплату их работы. Такие данные озвучили агентству AFP в польском министерстве цифровых технологий 20 марта. Эти средства пошли не только на закупку терминалов, но и на ежемесячную оплату их работы. В 2025 году на эти цели выделят еще 18,3 млн евро, уточнили в Варшаве.

9 марта в соцсети Х разгорелся спор между главой Starlink Илоном Маском и главой МИД Польши Радославом Сикорским. Маск заявил, что Starlink представляет собой «костяк украинской армии», а в случае его отключения украинский фронт рухнет. В ответ Сикорский указал, что Starlink для Украины оплачивает Польша, это стоит ей около 50 млн долларов в год, и если система Starlink «окажется ненадежной, мы будем вынуждены искать других поставщиков».

Маск резко отреагировал на комментарий Сикорского: «Заткнись, маленький человек. Вы оплачиваете лишь малую часть расходов. Замены Starlink не существует». Как отмечает AFP, нынешняя публикация Варшавой точных данных о расходах на Starlink - часть реакции на этот спор.

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