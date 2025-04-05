В РФ пылает единственный завод, изготавливающий кабели для управления боевыми БпЛА 1 5.04.2025, 9:13

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Предприятие атаковали дроны.

Ударные беспилотники массированно атакуют Саранскую область в России: предварительно, под ударом оказался завод по производству оптического волокна. Там изготавливают оптоволоконные кабели, которые используются для управления БпЛА во время боевых действий.

«Фокус» собрал информацию о ночной атаке по российскому предприятию в Саранской области по информации Telegram-каналов.

Ночью 5 марта в Саранской области России (республика Мордовия в составе РФ) объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных БпЛА.

Около 03:00 часов в местных пабликах сообщили о взрывах в области.

«В районе Светотехстроя люди проснулись от звуков сигнализаций. Предварительно, яркие вспышки в небе связаны с работой ПВО, громкие взрывы раздаются в разных районах Саранска», — говорится в сообщении.

В сети россияне начали распространять первые кадры с места атаки ударных дронов. По предварительной информации, под ударом оказалось одно из местных предприятий.

Около 03:30 часов в российских каналах отметили, что под атакой оказался завод по производству оптоволокна.

«Очевидцы сообщают, что БпЛА летят низкой высотой — около 30-50 метров. Предварительно, ВСУ работает беспилотниками PD-2. БпЛА такого типа могут осуществлять полеты дальностью более 1000 км», — говорится в сообщении.

Завод, который, вероятно, атаковали дроны, изготавливал оптическое волокно для дронов

В Telegram-канале Exilenova+ сообщили, что, предварительно, дроны атаковали Акционерное общество «Оптиковолоконные Системы». Это предприятие, по данным канала, — первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Мордовия).

В российских каналах отмечают, что предприятие изготавливало оптоволоконные кабели, которые используются для управления БпЛА во время боевых действий. На месте поднялся пожар: как пишут россияне, он поднялся в помещении завода.

Официальной информации об атаке дронов по заводу в Саранске пока нет. Местные власти также не комментировали удары, последствия атаки уточняются.

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