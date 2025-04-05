Умер мальчик из Кривого Рога, кадры реанимации которого облетели СМИ 13 5.04.2025, 10:32

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В момент взрыва ракеты РФ мальчик с бабушкой как раз возвращались домой с площадки.

Россия атаковала баллистической ракетой Кривой Рог 4 апреля. Удар пришелся в жилой массив рядом с детской площадкой. Трехлетний Тимофей как раз возвращался с бабушкой с детской площадки. Кадры реанимации мальчика сразу после удара попали в сеть. На видео видно родители ребенка, стоявшие рядом, умоляли его спасти. Но не вышло.

Мама Тимофея Валерия рассказала интернет-изданию «Свої | Кривій Ріг», что сын не выжил. Она отметила, что в момент взрыва мальчик с бабушкой как раз возвращались домой с площадки. Сама женщина была дома, сразу побежала на улицу к родным.

Ребенку оказывали помощь на месте. «Пульс еле пробивается. Реанимация!» — говорили специалисты. После этого ребенка пытались реанимировать. Все это и попало на видео.

В субботу 5 апреля стало известно, что мальчика спасти не удалось.

— Тимофейка был очень энергичным ребенком, был увлечен космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и жуков, — говорит Валерия.

Напомним, во время атаки России 4 апреля 2025 года погибли 19 человек, среди которых 9 детей. С 7 по 9 апреля в Кривом Роге объявлены дни траура по погибшим.

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