Умер мальчик из Кривого Рога, кадры реанимации которого облетели СМИ

Умер мальчик из Кривого Рога, кадры реанимации которого облетели СМИ13
- 5.04.2025, 10:32
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В момент взрыва ракеты РФ мальчик с бабушкой как раз возвращались домой с площадки.
Россия атаковала баллистической ракетой Кривой Рог 4 апреля. Удар пришелся в жилой массив рядом с детской площадкой. Трехлетний Тимофей как раз возвращался с бабушкой с детской площадки. Кадры реанимации мальчика сразу после удара попали в сеть. На видео видно родители ребенка, стоявшие рядом, умоляли его спасти. Но не вышло.
Мама Тимофея Валерия рассказала интернет-изданию «Свої | Кривій Ріг», что сын не выжил. Она отметила, что в момент взрыва мальчик с бабушкой как раз возвращались домой с площадки. Сама женщина была дома, сразу побежала на улицу к родным.
Ребенку оказывали помощь на месте. «Пульс еле пробивается. Реанимация!» — говорили специалисты. После этого ребенка пытались реанимировать. Все это и попало на видео.
В субботу 5 апреля стало известно, что мальчика спасти не удалось.
— Тимофейка был очень энергичным ребенком, был увлечен космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и жуков, — говорит Валерия.
Напомним, во время атаки России 4 апреля 2025 года погибли 19 человек, среди которых 9 детей. С 7 по 9 апреля в Кривом Роге объявлены дни траура по погибшим.