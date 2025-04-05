Дроны ВСУ, пролетев 900 км, поразили завод взрывчатки в Чапаевске
- 5.04.2025, 14:41
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Вспыхнул пожар.
В ночь на 5 апреля украинские БПЛА успешно ударили по заводу «Промсинтез» в городе Чапаевске. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил успех украинской операции, передает Dialog.UA.
По данным губернатора, удар пришелся по «одному из промышленных предприятий», в результате чего возник пожар. Никаких деталей он уточнять не стал.
Известно, что в Чапаевске, который находится почти в 900 км от Украины, расположен завод «Промсинтез». Предприятие является важной частью военно-промышленного комплекса РФ, так как производит взрывчатку.
Віталій Громов— жозефина бонапард (@gozefinagold) April 5, 2025
РосЗМІ повідомляють, що Чапаєвськ Самарської області був атакований БПЛА. Ціллю атаки було
підприємство "Промсинтез".
На підприємстві виробляють вибухові речовини. Після прильотів спалахнула пожежа. pic.twitter.com/G4lAKYiNQ6
Примечательно, что две недели назад, 22 марта, «Промсинтез» уже был атакован украинскими дронами, в результате чего сгорела крыша завода. Помимо «Промсинтеза» Силы обороны Украины минувшей ночью также атаковали единственный в РФ завод по производству оптоволокна для беспилотников. Там также вспыхнул довольно сильный пожар.