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Дроны ВСУ, пролетев 900 км, поразили завод взрывчатки в Чапаевске

  • 5.04.2025, 14:41
  • 2,024
Дроны ВСУ, пролетев 900 км, поразили завод взрывчатки в Чапаевске

Вспыхнул пожар.

В ночь на 5 апреля украинские БПЛА успешно ударили по заводу «Промсинтез» в городе Чапаевске. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил успех украинской операции, передает Dialog.UA.

По данным губернатора, удар пришелся по «одному из промышленных предприятий», в результате чего возник пожар. Никаких деталей он уточнять не стал.

Известно, что в Чапаевске, который находится почти в 900 км от Украины, расположен завод «Промсинтез». Предприятие является важной частью военно-промышленного комплекса РФ, так как производит взрывчатку.

Примечательно, что две недели назад, 22 марта, «Промсинтез» уже был атакован украинскими дронами, в результате чего сгорела крыша завода. Помимо «Промсинтеза» Силы обороны Украины минувшей ночью также атаковали единственный в РФ завод по производству оптоволокна для беспилотников. Там также вспыхнул довольно сильный пожар.

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