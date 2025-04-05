Дроны ВСУ, пролетев 900 км, поразили завод взрывчатки в Чапаевске 5.04.2025, 14:41

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Вспыхнул пожар.

В ночь на 5 апреля украинские БПЛА успешно ударили по заводу «Промсинтез» в городе Чапаевске. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил успех украинской операции, передает Dialog.UA.

По данным губернатора, удар пришелся по «одному из промышленных предприятий», в результате чего возник пожар. Никаких деталей он уточнять не стал.

Известно, что в Чапаевске, который находится почти в 900 км от Украины, расположен завод «Промсинтез». Предприятие является важной частью военно-промышленного комплекса РФ, так как производит взрывчатку.

Віталій Громов



РосЗМІ повідомляють, що Чапаєвськ Самарської області був атакований БПЛА. Ціллю атаки було

підприємство "Промсинтез".

На підприємстві виробляють вибухові речовини. Після прильотів спалахнула пожежа. pic.twitter.com/G4lAKYiNQ6 — жозефина бонапард (@gozefinagold) April 5, 2025

Примечательно, что две недели назад, 22 марта, «Промсинтез» уже был атакован украинскими дронами, в результате чего сгорела крыша завода. Помимо «Промсинтеза» Силы обороны Украины минувшей ночью также атаковали единственный в РФ завод по производству оптоволокна для беспилотников. Там также вспыхнул довольно сильный пожар.

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