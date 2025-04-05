Глава МИД Эстонии: Венгрия – часть команды Кремля 3 5.04.2025, 17:55

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Маргус Тсахкна

В ЕС приближаются к лишению Венгрии права голоса.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что в Европейском Союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений по России.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в интервью Rheinische Post.

Цахкна обратил внимание, что во всей Европе укрепляется осознание России как угрозы и необходимость «вооружаться уже сейчас», и отверг аргументы о якобы разделенности континента.

«Давайте будем честными: для того, чтобы быть разделенной, нужны две большие стороны. С Венгрией мы имеем очень слабую страну, которая является частью команды Путина. Не в нашей европейской команде», – подчеркнул он.

Глава эстонского МИД обратил внимание, что сейчас Венгрия может блокировать единогласные решения, например по европейской внешней политике и политике безопасности.

«Однако статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет лишить страну-члена права голоса, если ее членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов. Это именно то, что делает Орбан», – пояснил Тсахкна.

По его мнению, возможность применения статьи 7 «становится все ближе и ближе».

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, если имеет место серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

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