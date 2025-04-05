Глава МИД Эстонии: Венгрия – часть команды Кремля

Глава МИД Эстонии: Венгрия – часть команды Кремля3
- 5.04.2025, 17:55
- 2,014
В ЕС приближаются к лишению Венгрии права голоса.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что в Европейском Союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений по России.
Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в интервью Rheinische Post.
Цахкна обратил внимание, что во всей Европе укрепляется осознание России как угрозы и необходимость «вооружаться уже сейчас», и отверг аргументы о якобы разделенности континента.
«Давайте будем честными: для того, чтобы быть разделенной, нужны две большие стороны. С Венгрией мы имеем очень слабую страну, которая является частью команды Путина. Не в нашей европейской команде», – подчеркнул он.
Глава эстонского МИД обратил внимание, что сейчас Венгрия может блокировать единогласные решения, например по европейской внешней политике и политике безопасности.
«Однако статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет лишить страну-члена права голоса, если ее членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов. Это именно то, что делает Орбан», – пояснил Тсахкна.
По его мнению, возможность применения статьи 7 «становится все ближе и ближе».
Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, если имеет место серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.