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Десятки мигрантов, повредив заграждение на границе с Беларусью, проникли в Польшу

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  • 5.04.2025, 18:03
  • 3,802
Десятки мигрантов, повредив заграждение на границе с Беларусью, проникли в Польшу

Польские пограничники опубликовали видео.

Число нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Польшу с территории Беларуси, в последнее время растет, заявил 5 апреля пресс-секретарь польского министра внутренних дел и администрации Яцек Добжиньски.

«Вчера группа из 22 человек, повредив техническое заграждение, проникла в Польшу, — написал он на своей странице в социальной сети Х. — Новым моментом является то, что 5 человек остались на белорусской стороне и, бросая камни в польские патрули, одновременно снимали на видео нелегальное пересечение границы. Не исключено, что белорусская пропаганда и организаторы этого процесса используют записи для утверждения, что границу нашего государства можно легко преодолеть».

«Однако на самом деле попытки нелегального пересечения границы, как видно на записи с видеонаблюдения, быстро и эффективно пресекаются. Прохода нет. Польская граница непроходима. Тысячи солдат, пограничников и полицейских, камеры и дроны охраняют каждый метр 24 часа в сутки», — заявил Добжиньски.

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