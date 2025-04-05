Генштаб ВСУ: РФ снова врет об энергетике, чтобы скрыть преступление в Кривом Роге 5.04.2025, 18:24

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Минобороны России распространяет лживые заявления.

Россия снова обвиняет Украину в «нарушении» договоренностей о прекращении огня. Это делается, чтобы отвлечь внимание от преступлений, совершенных российским государством против Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб ВСУ отметил, что сегодня Минобороны России распространяет лживые заявления о якобы «нарушении» Украиной договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики.

«Враг это делает исключительно для того, чтобы сместить мировое внимание с преступлений, которые российское государство совершает против Украины и украинцев», - отметили в штабе.

По их данным, россияне придумали новые дезинформационные обвинения в якобы 14 «атаках» Сил обороны Украины против российской энергетической инфраструктуры в течение суток 4 апреля.

- «Атаки» являются фейком. На самом деле Силы обороны Украины осуществляют огневое поражение исключительно по военным целям российской оккупационной армии, - отметили в Генштабе.

В то же время военные отметили, что именно российские захватчики продолжают демонстрировать свою безумную сущность, цинично игнорируя любые договоренности и осуществляя безжалостные атаки против украинской гражданской инфраструктуры и обычных городов и сел.

Генштаб ВСУ напомнил, что вчера, 4 апреля, российские террористы совершили очередное военное преступление, нанеся ужасный удар по Кривому Рогу баллистической ракетой «Искандер-М» с кассетной боевой частью.

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