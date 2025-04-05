Глава украинской разведки назвал наиболее безопасный мессенджер

Глава украинской разведки назвал наиболее безопасный мессенджер2
- 5.04.2025, 19:49
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При этом он добавил, что обычно злоумышленники ломают не мессенджеры, а телефоны.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал наиболее безопасный мессенджер среди существующих.
Об этом он рассказал в интервью журналистке Анне Максимчук.
Ведущая назвала такие варианты как Telegram, Signal, Viber, WhatsApp.
- Ну, как бы это после последних событий ни выглядело странно, все же из перечисленного, Signal гораздо лучше защищен как мессенджер, - отметил начальник ГУР.
При этом он добавил, что обычно злоумышленники ломают не мессенджеры, а телефоны.
- Мессенджеры очень редко кто ломает. Так все равно, какой у тебя стоит мессенджер. Потому что зашли уже в телефон, - отметил Буданов.