Глава украинской разведки назвал наиболее безопасный мессенджер 2 5.04.2025, 19:49

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При этом он добавил, что обычно злоумышленники ломают не мессенджеры, а телефоны.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал наиболее безопасный мессенджер среди существующих.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Анне Максимчук.

Ведущая назвала такие варианты как Telegram, Signal, Viber, WhatsApp.

- Ну, как бы это после последних событий ни выглядело странно, все же из перечисленного, Signal гораздо лучше защищен как мессенджер, - отметил начальник ГУР.

При этом он добавил, что обычно злоумышленники ломают не мессенджеры, а телефоны.

- Мессенджеры очень редко кто ломает. Так все равно, какой у тебя стоит мессенджер. Потому что зашли уже в телефон, - отметил Буданов.

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