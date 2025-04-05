закрыть
5 апреля 2025, суббота, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава украинской разведки назвал наиболее безопасный мессенджер

2
  • 5.04.2025, 19:49
  • 3,512
Глава украинской разведки назвал наиболее безопасный мессенджер

При этом он добавил, что обычно злоумышленники ломают не мессенджеры, а телефоны.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал наиболее безопасный мессенджер среди существующих.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Анне Максимчук.

Ведущая назвала такие варианты как Telegram, Signal, Viber, WhatsApp.

- Ну, как бы это после последних событий ни выглядело странно, все же из перечисленного, Signal гораздо лучше защищен как мессенджер, - отметил начальник ГУР.

При этом он добавил, что обычно злоумышленники ломают не мессенджеры, а телефоны.

- Мессенджеры очень редко кто ломает. Так все равно, какой у тебя стоит мессенджер. Потому что зашли уже в телефон, - отметил Буданов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин, kasparovru.com
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук