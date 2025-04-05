Зеленский требует давить на РФ из-за удара по Кривому Рогу
- 5.04.2025, 21:51
Путин должен ответить за все содеянное.
Российская Федерация должна отвечать за содеянное в Украине. На Москву надо давить и не замалчивать, что РФ убивает детей баллистикой.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Комментируя вчерашний ракетный удар по Кривому Рогу, он проинформировал, что вчера и сегодня многие в мире заявили о своей позиции - позиции четкого неприятия российского террора. Зеленский отметил, что весь мир должен быть благодарен за это.
- Всем, кто это видит и не закрывает глаза, а говорит четко и ясно правду, не только мы в Украине, но и весь мир должен быть благодарным. Замалчивать то, что это именно Россия убивает детей баллистикой, - это неправильно, это опасно. Это только подстрекает подонков в Москве продолжать войну и в дальнейшем игнорировать дипломатию. Слабость еще никогда не заканчивала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, представители которой высказались: лидеры, министры иностранных дел, посольства, - сказал украинский президент.
Он добавил, что российская баллистика попала «по улице обычного города, по жилой застройке». Кроме того, после этого удара была дополнительная атака дронами, в результате которой погиб человек, и еще были ранены. Глава украинского государства подчеркнул, что РФ должна отвечать.
- Россия должна отвечать за все содеянное, надо на них там давить - действительно давить, не терять время в пустых разговорах, чтобы эту войну закончить, - резюмировал Зеленский.