Германии для обороны необходим один миллион резервистов 5.04.2025, 22:22

Об этом заявил председатель Союза немецких резервистов.

Председатель Союза немецких резервистов Патрик Зенсбург (Patrick Sensburg) считает, что для национальной обороны необходим один миллион резервистов. Зенсбург в пятницу, 4 апреля, дал интервью порталу t-online, пишет «Немецкая волна».

Для полномасштабной обороны Германии потребуется от 300 000 до 350 000 солдат, указал он. «Число резервистов должно быть в три раза больше, то есть около миллиона», - привело слова Зенсбурга агентство AFP.

«Нам нужна массовая армия, чтобы выстоять в возможной войне», - уверен он.

При этом Патрик Зенсбург сослался на оценки НАТО, согласно которым ежедневные потери в возможной войне на восточном фланге могут достигать 5 000 солдат.

«Нехватка кадров - самая большая проблема бундесвера»

Глава Союза немецких резервистов подверг критике план исполняющего обязанности министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius), чья модель военной службы предусматривает 5 000 добровольных призывников в первый год ее внедрения. Это «иллюзорная» и «слишком маленькая цифра», считает Зенсбург.

«Нехватка кадров - самая большая проблема бундесвера, но политики продолжают закрывать на это глаза, потому что боятся избирателей. Они должны открыто заявить населению: без военной обязанности мы не справимся с поставленными перед собой задачами и проиграем войну», - добавил он.

Если новое правительство не предпримет быстрых действий, это поставит под угрозу безопасность страны, предупредил председатель объединения.

Между тем сопредседатель парламентской фракции «Союз-90»/ «зеленые» Катарина Дрёге (Katharina Dröge) полагает, что обязательная военная служба в равной степени должна распространяться как на мужчин, так и на женщин.

- Я принципиально считаю, что все социальные задачи должны быть распределены поровну, - сказала она в опубликованном 5 апреля интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, добавив, что равенство должно быть и в других сферах жизни.

Германия отменила обязательную военную службу 1 июля 2011 года. С тех пор служба в армии является добровольной.

Пример Дании

Правительство Дании вводит обязательную военную службу для женщин. Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля - значительно раньше, чем планировалось до сих пор, заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен 25 марта.

Дания - третья страна НАТО, вводящая обязательную военную службу для женщин после Норвегии и Швеции.

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