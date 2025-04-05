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Германии для обороны необходим один миллион резервистов

  • 5.04.2025, 22:22
Германии для обороны необходим один миллион резервистов

Об этом заявил председатель Союза немецких резервистов.

Председатель Союза немецких резервистов Патрик Зенсбург (Patrick Sensburg) считает, что для национальной обороны необходим один миллион резервистов. Зенсбург в пятницу, 4 апреля, дал интервью порталу t-online, пишет «Немецкая волна».

Для полномасштабной обороны Германии потребуется от 300 000 до 350 000 солдат, указал он. «Число резервистов должно быть в три раза больше, то есть около миллиона», - привело слова Зенсбурга агентство AFP.

«Нам нужна массовая армия, чтобы выстоять в возможной войне», - уверен он.

При этом Патрик Зенсбург сослался на оценки НАТО, согласно которым ежедневные потери в возможной войне на восточном фланге могут достигать 5 000 солдат.

«Нехватка кадров - самая большая проблема бундесвера»

Глава Союза немецких резервистов подверг критике план исполняющего обязанности министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius), чья модель военной службы предусматривает 5 000 добровольных призывников в первый год ее внедрения. Это «иллюзорная» и «слишком маленькая цифра», считает Зенсбург.

«Нехватка кадров - самая большая проблема бундесвера, но политики продолжают закрывать на это глаза, потому что боятся избирателей. Они должны открыто заявить населению: без военной обязанности мы не справимся с поставленными перед собой задачами и проиграем войну», - добавил он.

Если новое правительство не предпримет быстрых действий, это поставит под угрозу безопасность страны, предупредил председатель объединения.

Между тем сопредседатель парламентской фракции «Союз-90»/ «зеленые» Катарина Дрёге (Katharina Dröge) полагает, что обязательная военная служба в равной степени должна распространяться как на мужчин, так и на женщин.

- Я принципиально считаю, что все социальные задачи должны быть распределены поровну, - сказала она в опубликованном 5 апреля интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, добавив, что равенство должно быть и в других сферах жизни.

Германия отменила обязательную военную службу 1 июля 2011 года. С тех пор служба в армии является добровольной.

Пример Дании

Правительство Дании вводит обязательную военную службу для женщин. Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля - значительно раньше, чем планировалось до сих пор, заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен 25 марта.

Дания - третья страна НАТО, вводящая обязательную военную службу для женщин после Норвегии и Швеции.

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