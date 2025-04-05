Рекордные 77 тысяч пораженных целей в месяц: Сырский рассказал о росте эффективности украинских дронов 5.04.2025, 22:33

Украина внедряет новые системы радиоэлектронной борьбы.

Вооруженные силы Украины значительно повысили эффективность использования дронов на фронте. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время совещания по вопросам развития беспилотных систем.

По словам главкома, у Сил обороны есть возможность эффективно поражать цели противника и его технику, сохраняя жизни украинских военных. Также Сырский рассказал о развитии этого направления. В частности, о том, что дроны, способные действовать на дистанции до 20 километров, уже работают на фронте.

- В марте с помощью беспилотников различных типов было поражено и уничтожено более 77 тыс. целей противника, что на 10% больше, чем в феврале. Есть положительный результат и по уничтожению российских разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня нашими системами противовоздушной обороны и дронами-перехватчиками. Так, за месяц обезврежено около тысячи разведдронов. Отдельное внимание — противодействию беспилотным системам противника. Внедряем новые системы радиоэлектронной борьбы для защиты наших военнослужащих. Мы значительно увеличили количество систем РЭБ ближнего действия, — написал в Telegram главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com