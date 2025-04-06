Bloomberg: Канадцы хотят избавиться от зависимости от США в ключевой отрасли
- 6.04.2025, 3:40
Речь идет про масштабный проект на $35 миллиардов.
Более трех из четырех канадцев поддержали бы государственное финансирование нефтепровода для транспортировки нефти из провинции Альберта на восток Канады, согласно опросу, проведенному по заказу агентства Bloomberg (перевод — nv.ua).
Такой проект, пересекающий тысячи километров от нефтяных песков Альберты до востока Канады, где расположено много нефтеперерабатывающих заводов страны, уменьшил бы зависимость Канады от экспорта на рынок США.
«Отношения между США и Канадой ухудшились в последние месяцы, поскольку Трамп целенаправленно нацелился на Канаду с помощью ряда торговых мер, предложив ей стать 51-м штатом, и высмеивал бывшего премьер-министра, неоднократно называя его «губернатором», — говорится в публикации. — «Через несколько дней после инаугурации Трамп подписал указ о введении 25% ввозной пошлины на большинство канадских товаров и 10% пошлины на нефть. Эти пошлины все еще действуют, но пока они приостановлены для товаров, поставляемых в соответствии с Соглашением о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, известной как USMCA».
Трамп также угрожает ввести отраслевые тарифы на товары, в производстве которых Канада является лидером, например, на пиломатериалы.
«Почти весь канадский экспорт сырой нефти идет в США из-за нехватки трубопроводов, ведущих к канадским океанским портам», — говорится в публикации, — «Даже нефтепроводы, которые транспортируют нефть из Альберты к нефтеперерабатывающим заводам на востоке Канады, пересекают территорию США, что является потенциальной уязвимостью в условиях торговой войны».
Опрос Bloomberg показал значительную поддержку нового нефтепровода, который бы пролегал через всю Канаду. Согласно опросу, около 77% поддерживают или скорее поддерживают идею финансирования строительства трубопровода правительством страны.
«Десять лет назад компания TC Energy Corp. из Калгари предложила трубопровод с запада на восток под названием Energy East, но отменила проект в 2017 году на фоне оппозиции, особенно в Квебеке», — говорится в публикации, — «Этот трубопровод должен был бы транспортировать нефть из Альберты к восточным нефтеперерабатывающим заводам, а также дал бы возможность производителям энергии загружать танкеры в Атлантике через терминал в Нью-Брансуике».
Однако, согласно опросу, проведенному компанией Nanos, около шести из десяти респондентов из Квебека поддержали бы такой проект нефтепровода сегодня. Правительство провинции также недавно заявило о большей открытости в отношении трубопровода из Альберты в Квебек.
«Такой трубопровод «на столе», но это «очень сложный маршрут», — сказал Джонатан Вилкинсон, министр природных ресурсов и энергетики Канады, — «Это займет много времени и будет стоить от 40 до 50 миллиардов канадских долларов ($28- $35 млрд), вероятно, потребует значительной финансовой поддержки федерального правительства».
Как сообщалось, Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна будет бороться с США «силой» и «контрмерами» после введения президентом США Дональдом Трампа торговых пошлин.