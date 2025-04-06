США всколыхнули массовые акции протеста против Трампа и Маска 6 6.04.2025, 8:37

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В столицах штатов и крупных городах прошли более 1400 акций.

В субботу, 5 апреля, в США прошли более 1400 акций протеста против политики президента Дональда Трампа и его соратника Илона Маска. Организаторы называют их действия «враждебным захватом власти» и атакой на фундаментальные права и свободы американцев, сообщает CNN.

Акции протеста под лозунгом Hands Off! («Руки прочь!») были организованы коалицией общественных движений в сотрудничестве с правозащитными организациями, профсоюзами и другими инициативами.

Протесты прошли в столицах штатов, возле зданий федеральных органов, в парках и на улицах городов. Некоторые акции также состоялись за пределами США. По данным организаторов, участие в них приняли около 600 тысяч человек.

Среди основных требований протестующих — прекратить усиление влияния крупных бизнесменов и коррупцию в правительстве США, не допускать сокращения финансирования социальных программ, а также прекратить дискриминацию в отношении мигрантов, трансгендеров и других уязвимых групп.

Во время митинга в Вашингтоне выступили несколько представителей Конгресса, в том числе Джейми Раскин и Максвелл Фрост — они выразили обеспокоенность усилением авторитарных тенденций и сокращением социальных программ. По их словам, администрация Трампа проводит политику, направленную на ослабление прав трудящихся, ограничение свободы слова и сокращение государственного сектора.

— Нам говорят, что мигранты отбирают наши рабочие места, но на деле именно эти люди (представители власти в США. — Прим. ред.) вывозят бизнес за границу и нанимают юристов для разгрома профсоюзов. Нам говорят, что транс-персоны- угроза детям, а сами они закрывают школы, отрицают климатический кризис и игнорируют эпидемию насилия с применением оружия, — заявил Фрост, назвав происходящее «подъемом авторитаризма на стероидах».

Критике подверглись и действия Илона Маска, который возглавил новый Департамент эффективности правительства (DOGE). Так, Маск заявлял о значительном сокращении государственных расходов, включая закрытие USAID и увольнение тысяч госслужащих. Также в рамках «оптимизации» была реорганизована Администрация социального обеспечения, что привело к сбоям в ее работе.

Протестующие напомнили, что администрация Трампа ужесточила миграционный контроль, включая планы массовых депортаций, что уже вызвало проблемы — в одном случае была ошибочно выслана семья из Сальвадора.

На протестах также выступили лидеры профсоюзов госслужащих. Они заявили, что действия правительства США — самая серьезная атака на коллективные трудовые права за последние десятилетия. В ответ профсоюзы подали иск в суд с требованием остановить ограничения, вводимые администрацией Трампа.

С начала второго срока Трампа, по данным CNN, было уволено более 120 тысяч работников федеральных ведомств. Протестующие выражают обеспокоенность тем, что такие шаги подрывают стабильность государственных институтов и ставят под угрозу социальные гарантии для миллионов граждан.

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