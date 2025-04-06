Украинские военные отомстили оккупантам за Кривой Рог 5 6.04.2025, 14:19

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Россиянам отплатили мощными ударами артиллерии, РСЗО, минометов и БПЛА.

Воины Вооруженных сил Украины отправили российским оккупантам «послание» после циничного удара РФ по Кривому Рогу. Защитники не оставили без ответа убийство украинских детей и отплатили мощными ударами артиллерии, РСЗО, минометов и БПЛА.

Об этом 6 апреля рассказал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он опубликовал видео, на которых воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 503-го отдельного батальона морской пехоты наносят удары мести за Кривой Рог.

В частности, защитники из 63-й ОМБр «насыпали» оккупантам боеприпасами с соответствующими посланиями. На них сделали подписи «За Кривой Рог», «За детей».

«ГРАДы, артиллерия, минометы, дроны. Бойцы бригады, стальные львы, уничтожают врага – это вам за Кривой Рог, ублюдки!» – написал Вилкул.

Воины 503-го ОБМП в свою очередь показали, как уничтожают врага и его технику боеприпасами с подписью «Месть за Кривой Рог».

«Прислали друзья из 503-го отдельного батальона морской пехоты. Жесткая месть врагу за наш Кривой Рог. Их девиз «Видишь – стреляй!» поддерживаем. До последнего проклятого врага!» – прокомментировал Вилкул.

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