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Украинские артиллеристы мощно отработали по позициям россиян

  • 6.04.2025, 15:49
Украинские артиллеристы мощно отработали по позициям россиян

Уничтожены гаубицы и склады противника.

Украинская артиллерия атаковала позиции российских захватчиков. Были уничтожены вражеские гаубицы, склады и живая сила РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 44 отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Даниила Апостола в Facebook.

«Операция - демилитаризация. Захватчики ежедневно испытывают адский огонь нашей артиллерии. Метким выстрелами уничтожены вражеские гаубицы Мста-Б, Д-30, полевые склады боеприпасов и личный состав противника», - говорится в сообщении.

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