Украинские артиллеристы мощно отработали по позициям россиян
- 6.04.2025, 15:49
Уничтожены гаубицы и склады противника.
Украинская артиллерия атаковала позиции российских захватчиков. Были уничтожены вражеские гаубицы, склады и живая сила РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 44 отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Даниила Апостола в Facebook.
«Операция - демилитаризация. Захватчики ежедневно испытывают адский огонь нашей артиллерии. Метким выстрелами уничтожены вражеские гаубицы Мста-Б, Д-30, полевые склады боеприпасов и личный состав противника», - говорится в сообщении.