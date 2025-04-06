Forbes обнародовал новый рейтинг знаменитостей миллиардеров и источники их богатства 6.04.2025, 20:20

Большинство из них получили статус миллиардеров за последнее десятилетие.

Слава и богатство часто идут рука об руку. Однако, хотя многие знаменитости обладают крупными состояниями, крайне редко их чистые капиталы достигают десятизначных сумм, пишет Delfi. По оценкам Forbes, менее двух десятков человек на планете смогли достичь этого.

Большинство из них получили статус миллиардеров за последнее десятилетие. Экономика индустрий, в которых они работают, изменилась: в спорте стремительно выросли зарплаты и суммы рекламных контрактов, а сами спортсмены теперь чаще создают собственные компании, как это сделал легендарный баскетболист Леброн Джеймс, увеличивший свое состояние до миллиардов. В поп-музыке стало привычным использовать славу как трамплин для других бизнесов. Рианна и Джей-Зи, к примеру, стали миллиардерами благодаря брендам в моде, косметике и алкогольной индустрии, а не только песням.

Разумеется, понятие «знаменитость» не всегда легко определить. Для этого списка миллиардеров мира Forbes решил включить людей, которые сначала стали знамениты, а уже потом — богаты. Это автоматически акцентирует внимание на артистах и спортсменах.

В этом году Forbes выявил 18 знаменитостей-миллиардеров с совокупным состоянием в 39 миллиардов долларов — по сравнению с 14 миллиардерами и 31 миллиардом долларов в 2024 году. В число новых вошли Джерри Сайнфелд, Арнольд Шварценеггер, Винсент Макмэн и Брюс Спрингстин.

Джерри Сайнфелд - 1,1 миллиарда долларов

Комик наиболее известен по ситкому 90-х Seinfeld, который и стал главным источником его состояния: он и Ларри Дэвид получают по 15% от всей прибыли шоу. Однако Сайнфелд значительно богаче своего соавтора — отчасти из-за развода Дэвида в 2007 году. Сайнфелд продолжает зарабатывать на гастрольных турах и телевизионных проектах, в том числе на стендап-шоу 23 Hours to Kill, за который Netflix недавно заплатил ему 20 миллионов долларов.

Арнольд Шварценеггер - 1,1 миллиарда долларов

Бывший губернатор Калифорнии более всего известен по своим примерно 50 фильмам, включая культовые роли, такие как в «Терминаторе». За всю фильмографию он заработал около 500 миллионов долларов. Кроме того, он накопил еще одно состояние за счет венчурных инвестиций (включая участие в раннем раунде инвестиций в Google), коммерческой недвижимости, частного капитала и других вложений.

Дик Вулф - 1,2 миллиарда долларов

Телевизионный сценарист и продюсер, компания которого — Wolf Entertainment — создала культовые франшизы, такие как «Закон и порядок» и «ФБР». По оценке Forbes, Вулф, работающий в индустрии уже более 30 лет, зарабатывает до 350 тысяч долларов за эпизод своих главных проектов. Также он владеет коллекцией яхт, несколькими домами и обширной коллекцией произведений искусства.

Брюс Спрингстин - 1,2 миллиарда долларов

Главный заработок певца пришелся на 2021 год, когда он продал свой музыкальный каталог Sony за примерно 500 миллионов долларов. Помимо этого, Спрингстин успешно выступал на Бродвее со своим шоу и заработал сотни миллионов на турах и продаже альбомов. Спрингстин отказался комментировать свое состояние Forbes, но в интервью The Telegraph в прошлом году заявил, что он не миллиардер, потому что «потратил слишком много на всякие глупости».

Леброн Джеймс - 1,3 миллиарда долларов

Первый человек, ставший миллиардером, будучи действующим игроком НБА. За 22 сезона на площадке он заработал более 500 миллионов долларов (до вычета налогов) в виде зарплаты. Еще сотни миллионов он получил от рекламных контрактов с Nike, PepsiCo и других, а также через собственные бизнесы, включая продюсерскую компанию SpringHill. Джеймс также является совладельцем футбольного клуба «Ливерпуль», бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» и хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз».

Рианна - 1,4 миллиарда долларов

Рианна стала известна благодаря поп-хитам вроде «Pon de Replay» (2005) и «Umbrella» (2007), а также продолжала выпускать популярные альбомы вплоть до последнего — Anti (2016). Новый альбом она обещает уже почти десять лет. Однако миллиардный статус ей принесли компания нижнего белья Savage X Fenty (которая привлекла 125 миллионов долларов инвестиций в 2022 году) и косметический бренд Fenty Beauty.

Тайгер Вудс - 1,4 миллиарда долларов

Легендарный гольфист на протяжении десятилетия был самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Основную часть дохода составили рекламные контракты. Также Вудс инвестировал в элитную недвижимость, сеть мини-гольфов премиум-класса и компанию по проектированию гольф-полей.

Тайлер Перри - 1,4 миллиарда долларов

Перри стал известен благодаря театральным постановкам, где он исполнял роль своей культовой комедийной героини Мадеи. Позже он перенес этот образ в кино и на телевидение, добившись большого успеха. Сегодня его главные активы — это медиабиблиотека контента и киностудия Tyler Perry Studios, выпустившая такие фильмы, как «Возвращение Мадеи» (2022) и «Тройная восьмерка» (2024), где снялась Опра Уинфри.

Мэджик Джонсон - 1,5 миллиарда долларов

Член Зала славы баскетбола заработал свое состояние благодаря удачным инвестициям после завершения карьеры. Среди них — миноритарные доли в бейсбольной команде «Лос-Анджелес Доджерс» и футбольной «Вашингтон Коммандерс», а также покупка контрольного пакета акций страховой компании EquiTrust из Айовы в 2015 году. За первые восемь лет его управления активы компании выросли с 16 до 26 миллиардов долларов.

Тейлор Свифт - 1,6 миллиарда долларов

Поп-звезда стала миллиардером в 2023 году, получив около 190 миллионов долларов после уплаты налогов только за первую часть своего знаменитого тура Eras. Остальное состояние базируется на стоимости ее музыкального каталога, роялти и доходах от дальнейших гастролей. Ее недвижимость оценивается примерно в 115 миллионов долларов — дома расположены от Род-Айленда до Теннесси.

Питер Джексон - 1,7 миллиарда долларов

Режиссер прославился фильмами по «Властелину колец», за каждый из которых он получил по 10 миллионов долларов гонорара. Однако это мелочь по сравнению с прибылью от продажи части своей студии визуальных эффектов Weta Digital компании Unity Software в 2021 году. Сумма сделки составила 1,6 миллиарда долларов.

Ким Кардашьян - 1,7 миллиарда долларов

Кардашьян стала известна благодаря реалити-шоу, но достигла миллиардного уровня за счет бренда корректирующего белья Skims, который в 2023 году был оценен в 4 миллиарда долларов. Также она запустила линию по уходу за кожей SKKN By Kim в 2022 году. Ей принадлежат несколько домов, включая особняк за 40 миллионов долларов недалеко от Лос-Анджелеса, ранее принадлежавший ей и Канье Уэсту.

Джей-Зи - 2,5 миллиарда долларов

Икона хип-хопа владеет обширным портфелем активов, включая шампанское Armand de Brignac, коньяк D’Ussé, долю в Uber, приобретенную на раннем этапе, впечатляющую коллекцию искусства (в том числе работы Жан-Мишеля Баскии) и, конечно, свой музыкальный каталог. В 2021 и 2023 годах Джей-Зи продал доли в своих алкогольных брендах LVMH и Bacardi за сотни миллионов долларов.

Винсент Макмэн - 3 миллиарда долларов

Макмэн начал как телеведущий в рестлинг-компании своего отца (тогда WWF, теперь WWE) в 1970-х. В 1982 году он выкупил бизнес и превратил его в глобальную империю. В 2023 году он объединил WWE с UFC, создав TKO Group Holdings, в которой недолгое время занимал пост исполнительного председателя, прежде чем ушел на фоне обвинений в сексуальных домогательствах (которые он отрицает). Сейчас он постепенно распродает свою долю.

Опра Уинфри - 3 миллиарда долларов

Медийная магнатка прославилась как ведущая «Шоу Опры Уинфри», которое выходило в эфир с 1986 по 2011 год. Уже к 2003 году ее доходы от телевидения, кино и продюсирования сделали ее первой темнокожей женщиной-миллиардером. Сегодня Уинфри продолжает сниматься, но основную часть состояния инвестировала в недвижимость — более 800 гектаров в Калифорнии и на Гавайях.

Майкл Джордан - 3,5 миллиарда долларов

Легенда НБА стал первым спортсменом, вошедшим в список 400 самых богатых американцев по версии Forbes в 2023 году, спустя восемь лет после того, как стал первым в истории миллиардером среди спортсменов. Основная часть его состояния — доходы от сотрудничества с брендами. Только от Nike он получает более 100 миллионов долларов в год в виде роялти за линейку Jordan.

Джордж Лукас - 5,1 миллиарда долларов

Создатель «Звездных войн» — франшизы, которая остается популярной почти 50 лет после выхода первого фильма - не получает отчислений от новых проектов — он продал права в 2012 году, когда компания Disney купила LucasFilm за 4 миллиарда долларов наличными и акциями.

Стивен Спилберг - 5,3 миллиарда долларов

Спилберг стал богатейшим режиссером благодаря таким блокбастерам, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Индиана Джонс» и «Парк юрского периода». Он давно вошел в списки самых богатых людей Forbes — впервые это произошло в 1994 году. Но останавливаться он не собирается: в 2021 году вышел его ремейк «Вестсайдской истории». Кроме доходов от фильмов, Спилберг получает 2% от всех продаж билетов в парках развлечений Universal.

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