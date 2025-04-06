В Беларусь пытались ввезти крупнейшую в истории страны партию взрывчатки 2 6.04.2025, 21:01

Автомобиль направлялся в Россию.

На белорусско-польской границе сотрудники таможенной службы выявили попытку незаконного провоза через крупной партии взрывчатого вещества. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного таможенного комитета.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в пункте пропуска «Брест», где под подозрение попал грузовой автомобиль марки Mercedes, следовавший в Россию.

Во время углубленного досмотра автомобиля с применением специального оборудования обнаружили скрытые отсеки с веществом светло-серого и светло-желтого цвета. Материал, предположительно замаскированный с использованием звукоизоляционных панелей и обработанный технической смазкой, чтобы избежать обнаружения служебными собаками, был спрятан под полом и в перегородке между кабиной и грузовым отсеком.

Экспертиза установила, что изъятое вещество — пентаэритриттетранитрат (ТЭН) — относится к категории особо мощных взрывчатых веществ. Общий вес найденного материала составил более 580 кг.

41-летнего водителя транспортного средства задержали. В отношении него и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст Статья 333−1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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