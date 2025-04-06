Названы самые ликвидные автомобили современности

Названы самые ликвидные автомобили современности1
- 6.04.2025, 21:25
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Эти модели меньше всего теряют в цене за пять лет эксплуатации.
Ликвидность авто — параметр, на который нередко обращают внимание при выборе машины. Одни резко дешевеют с годами, другие — наоборот, держат стоимость. Американский сайт iSeeCars определил самые ликвидные автомобили на рынке.
В рамках исследования были проанализированы объявления о продаже более 800 000 подержанных автомобилей в возрасте 5 лет и определено, насколько они подешевели. Средний показатель составил 45,6%, то есть рынок постепенно возвращается на уровень, который был до пандемии COVID-19, которая вызвала резкое подорожание автомобилей. Для сравнения: в 2019 году средняя потеря цены за 5 лет составляла 49,6%, а вот в 2023 году — только 38,8%.
Эксперты отметили, что быстрее всего дешевеют электромобили — в среднем на 58,8% за 5 лет. А вот гибриды, наоборот, хорошо держат стоимость и их цена уменьшается за это время на 40,7%.
Установлено, что самые ликвидные автомобили — спорткары и модели Toyota. Именно они заняли самые высокие места в рейтинге. Меньше всего потеряли в цене Porsche 911 (19,5%) и Porsche 718 Cayman (21,8%).
Самые ликвидные автомобили современности:
Porsche 911 — потеря 19,5% стоимости за 5 лет или $24 428.
Porsche 718 Cayman — 21,8% ($15 581).
Toyota Tacoma — 26% ($8 217).
Chevrolet Corvette — 27,2% ($18 557).
Honda Civic — 28% ($6 987).
Chevrolet Camaro — 28% ($8 653).
Toyota Tundra — 29,1% ($11 659).
Ford Mustang — 29,2% ($9 325).
Porsche 718 Boxster — 29,6% ($22 155).
Toyota Corolla Hatchback — 30,1% ($7 156).
Subaru BRZ — 30,2% ($9 424).
Toyota RAV4 — 30,9% ($9 233).
Toyota 4Runner — 31,3% ($12 753).
Toyota Corolla Sedan — 31,4% ($7 004).
Subaru Crosstrek — 33% ($8 511).