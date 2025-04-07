Украинская армия продолжает бои в Курской области РФ 7.04.2025, 9:28

Генштаб ВСУ раскрыл свежие детали.

За прошедшие сутки на Курском направлении Силы обороны Украины отразили 35 атак противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Враг совершил 212 артиллерийских обстрелов, из них 13 из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 16 авиационных ударов, во время которых было сброшено 27 управляемых авиабомб.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1350 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 25 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, 15 ракет, 70 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com