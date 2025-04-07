The Guardian: Телефон Уолца случайно сохранил номер журналиста Atlantic под именем другого человека 1 7.04.2025, 10:57

Майк Уолтц

Ошибка iPhone привела к тому, что журналист попал в секретный чат.

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц включил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в групповой чат Signal, в котором оговаривали планы ударов США по Йемену, после того, как он ошибочно сохранил его номер несколько месяцев назад под именем другого лица, которого он намеревался добавить в чат, пишет The Guardian (перевод - zn.ua) со ссылкой на трех человек, ознакомленных с вопросом.

«Эта ошибка была одной из нескольких ошибок, которые обнаружились во время внутреннего расследования Белого дома, которое показало серию промахов команды, которые начались во время кампании 2024 года и оставались незамеченными, пока Уолц не создал групповой чат в прошлом месяце», - пишет издание.

Хотя президент США Дональд Трамп решил не увольнять Уолца прежде всего потому, что не хотел, чтобы средства массовой информации получили удовольствие от принудительного устранения высокопоставленного чиновника кабинета через несколько недель после его избрания на второй срок.

Также Трампа успокоили результаты расследования. Однако раскрытие информации вызвало «криминалистическую экспертизу» в офисе информационных технологий Белого дома, который обнаружил, что телефон Уолца сохранил номер Голдберга в рамках маловероятной серии начавшихся событий, когда Голдберг направил электронное письмо команде Трампа в октябре прошлого года.

По словам трех человек, проинформированных о внутреннем расследовании, Голдберг направил по электронной почте в кампанию информацию об истории, в которой критиковал Трампа за его отношение к раненым военнослужащим. Чтобы противостоять этой истории, команда обратилась за помощью к Уолцу.

Электронное письмо Голдберга было перенаправлено тогдашнему пресс-секретарю Трампа Брайану Хьюзу, который затем скопировал и вставил содержимое электронного письма, включая блок подписи с номером телефона Голдберга, в текстовое сообщение, которое он направил Уолцу, чтобы его можно было проинформировать о будущей истории.

По словам людей, Уолц в конце концов не позвонил по телефону Голдбергу, но случайно сохранил номер Голдберга в своем iPhone под карточкой контакта Хьюза, ныне спикера Совета национальной безопасности.

По словам Белого дома, номер был ошибочно сохранен при обновлении предложений контактов на iPhone Уолца, который один человек описал как функцию, с помощью которой алгоритм iPhone добавляет ранее неизвестный номер к существующему контакту, который, как он думает, может быть связан.

Ошибка оставалась незамеченной до прошлого месяца, когда Уолц пытался добавить Хьюза к групповому чату Signal, но в итоге добавил номер Голдберга к цепочке сообщений 13 марта под названием «Houthi PC small group», где несколько чиновников США обсуждали планы ударов по хуситам.

Сразу после инцидента Уолц сказал, что никогда не встречался и не общался с Голдбергом.

Белый дом не прокомментировал эту историю, и расследование не установило степень отношений Уолца с Голдбергом, если таковые были. В свою очередь, Голдберг сказал в комментарии издание, что не собирается комментировать свои отношения с Майком Уолцом, «кроме того, что скажу, что знаю его и разговаривал с ним».

Эксперты в США обеспокоены тем, что должностные лица команды Трампа, похоже, не очень охотно используют защищенные правительственные системы для рабочей коммуникации. Так, газета Washington Post писала, что Уолц использовал незащищенный личный Gmail-аккаунт для правительственной переписки. Кроме того, по данным Politico, команда под руководством Уолца создала по меньшей мере 20 групповых чатов в приложении Signal для координации официальной работы и обсуждения вопросов, связанных, в частности, с Украиной, Китаем, Сектором Газы, Ближним Востоком, Африкой и Европой. Трамп, несмотря ни на что, публично поддерживает свою команду по национальной безопасности, однако, некоторые СМИ пишут, что он был раздражен действиями Уолца, а вице-президент Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз «мягко советовали» президенту уволить советника.

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