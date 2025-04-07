Азербайджан перехватывает российскую долю поставок газа в Европу 1 7.04.2025, 11:14

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Поставки превысили 12 млрд кубометров.

Поставки газа из Азербайджана в Европу в 2024 году превысили 12 млрд кубометров, сейчас ведется работа по увеличению этого объема до 14 млрд кубометров с 2026 года.

«Месторождение Шах-Дениз продолжает обеспечивать безопасную и эффективную добычу газа, поддерживая приверженность Азербайджана европейским и региональным рынкам. В 2024 году на месторождении было добыто около 28 млрд кубометров газа, что превысило плановые показатели. Сегодня Шах-Дениз остается крупнейшим газодобывающим предприятием BP. Его мощности позволяют добывать и перерабатывать около 79 млн кубометров газа в сутки», — завил вице-президент компании BP Plc по проектам в Азербайджане, Грузии, Турции, на Ближнем Востоке и в Северной Африке Мэтт Киркхэм. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, продолжаются работы по расширению газопровода TAP.

«Мы стремимся увеличить общую экспортную мощность в Европу примерно до 14 млрд кубометров с 2026 года. Мы также работаем над повышением безопасности, операционной эффективности и устойчивости месторождения Шах-Дениз», — сказал Кирхэм.

По состоянию на октябрь 2024 года все пять подводных флангов на Шах-Дениз были введены в эксплуатацию.

«В ближайшие годы мы планируем ввести в эксплуатацию шесть добывающих скважин. Все это позволит нам и дальше выполнять свои обязательства перед рынками», — добавил топ-менеджер BP.

Южный газовый коридор стоимостью $33 млрд построен для экспорта газа из прикаспийского региона в Европу. Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) Баку — Грузия — граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

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