Toyota готовит обновленную GR Corolla с улучшенными характеристиками 7.04.2025, 11:23

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У мотора будет «уникальная настройка».

Toyota продолжает совершенствовать свой спортивный хэтчбек GR Corolla. После прошлогоднего обновления с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и увеличения крутящего момента с 370 до 400 Н·м, автопроизводитель готовит еще одно улучшение, пишет New Voice.

Полноценный дебют обновленной модели состоится осенью, но уже сейчас тестовый образец дает представление о возможных изменениях.

Одним из ключевых новшеств стали вентиляционные отверстия в капоте и передних крыльях, что напоминает прототип, замеченный во время тестов на Нюрбургринге в 2024 году. Также хэтчбек получил увеличенное заднее крыло, заметно превосходящее спойлер версии Circuit Edition. На прототипе установлены 18-дюймовые кованые диски BBS с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 размерностью 245/40 ZR18 — более широкими и цепкими, чем у предшественников.

Toyota также провела работу над турбированным 1,6-литровым трехцилиндровым двигателем, обещая увеличение крутящего момента, хотя официальные показатели мощности пока не раскрыты. Известно, что у мотора будет «уникальная настройка», но сохранится ли базовая мощность в 300 л. с., пока остается загадкой.

Что касается интерьера, пока нет информации о возможных изменениях. Однако отсутствие заднего дворника на тестовом образце может намекать на двухместную компоновку, аналогичную Morizo Edition.

Перед официальным дебютом новая GR Corolla появится на этапе Formula Drift в Лонг-Бич, Калифорния, 12−13 апреля 2025 года. После этого автомобиль пройдет дополнительные тесты в Toyota Gazoo Racing, а затем будет испытан председателем совета директоров Акио Тойодой.

Цена на обновленную версию, скорее всего, превысит стоимость Circuit Edition (46 275 долларов) и, возможно, приблизится к ценнику Morizo Edition (51 420 долларов).

Официально детали будут раскрыты ближе к презентации.

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