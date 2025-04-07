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Очередь на выезд из Беларуси в Польшу выросла в 3,5 раза

  • 7.04.2025, 12:27
Очередь на выезд из Беларуси в Польшу выросла в 3,5 раза

В очереди скопились сотни машин.

За минувшие выходные очередь легкового транспорта на въезд в Польшу увеличилась в 3,5 раза, сообщили 7 апреля в Пограничном комитете Беларуси.

Перед единственным доступным для легковых машин польским пунктом пропуска Брест — Тересполь в очереди к 10 часам утра 7 апреля стояли 460 автомобилей. В пятницу, 4 апреля, в 10:00 въезда в Польшу ожидали 130 легковых машин.

Небольшая очередь легковых автомобилей собралась и на одном из литовских пограничных переходов: перед пунктом пропуска Мядининкай въезда в Литву к 10 утра 7 апреля ждали 20 автомобилей. Очередей на въезд в Латвию нет.

Сохраняются и очереди на въезд в Евросоюз для грузового транспорта, самые большие — на литовском направлении. К 10 утра 7 апреля в очередях на выезд в ЕС стояли в общей сложности 1940 фур.

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