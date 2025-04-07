Bloomberg назвал оружие Китая в торговой войне с Трампом 7.04.2025, 12:38

Пекин вступает в конфронтацию с Вашингтоном.

Китай использует редкоземельные металлы как оружие в торговой войне с президентом США Дональдом Трампом, на прошлой неделе Пекин расширил эту практику, объявив о новых экспортных ограничениях в ответ на действия республиканца, пишет Bloomberg.

Трамп в начале апреля объявил о введении торговых пошлин в отношении 211 стран и территорий, они стали дополнением к уже существующим сборам. Для Китая тариф составил 34%, но с учетом предыдущих мер пошлины достигнут 54%. В качестве ответных мер Пекин ввел пошлины в размере 34% на ввоз всех американских товаров и усилил режим экспортного контроля в отношении семи китайских редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий, иттрий).

Хотя это не прямой запрет, решение подразумевает, что власти будут тщательно контролировать любые поставки за границу, в частности, оценивать, кто и зачем является конечным покупателем. Это решение, как пишет Bloomberg, грозит дестабилизировать мировые поставки ключевых материалов, которые используются в производстве высокотехнологичных товаров — от электромобилей до оружия.

Китай лидирует по производству редкоземельных металлов. На долю страны, по оценке Геологической службы США, приходится почти 70% мирового производства, Соединенные Штаты зависят от поставок. В предыдущие годы Пекин вводил аналогичные ограничения в отношении других критически важных ресурсов — галлия, германия, графита, сурьмы.

Последние меры не затронули неодим и празеодим, которые используются в мощных магнитах. Опрошенные агентством эксперты допустили, что Китай исключил их, «чтобы сохранить возможность введения ограничений в будущем».

Министерство торговли Китая заявило, что контроль над товарами двойного назначения, которые можно использовать в военным целям, «отвечает интересам национальной безопасности, региональной стабильности и мира во всем мире». Трамп, реагируя на ответ китайских властей, написал в Truth Social, что власти страны «запаниковали» из-за пошлин США и «сыграли неправильно».

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