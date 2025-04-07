закрыть
7 апреля 2025, понедельник, 14:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько РФ теряет солдат за каждый километр украинской земли

5
  • 7.04.2025, 12:55
  • 3,096
Сколько РФ теряет солдат за каждый километр украинской земли

Инфографика.

В оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» подсчитали, какую цену отдает РФ за каждый квадратный километр украинской земли.

Об этом сообщает пресс-центр ОСГВ «Хортица».

В основу расчетов взяты потери российских войск за первые три месяца войны в этом году только на Восточном направлении, в зоне ответственности ОСГВ «Хортица».

«Российский народ платит сверхбольшую цену за желание Кремля», - отмечают в ОСГВ «Хортица».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук