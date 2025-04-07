Сколько РФ теряет солдат за каждый километр украинской земли 5 7.04.2025, 12:55

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Инфографика.

В оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» подсчитали, какую цену отдает РФ за каждый квадратный километр украинской земли.

Об этом сообщает пресс-центр ОСГВ «Хортица».

В основу расчетов взяты потери российских войск за первые три месяца войны в этом году только на Восточном направлении, в зоне ответственности ОСГВ «Хортица».

«Российский народ платит сверхбольшую цену за желание Кремля», - отмечают в ОСГВ «Хортица».

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