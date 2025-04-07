ВСУ получили нового робота с пулеметом 7.04.2025, 14:11

Он может выполнять широкий спектр задач.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники в понедельник, 7 апреля.

Наземный роботизированный комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом. Он может выполнять широкий спектр задач по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке наших подразделений, поражению живой силы и легкобронированной техники врага и т.д.

Отмечается, что комплекс имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным преградам.

«Оператор управляет действиями наземного роботизированного комплекса, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии», - подчеркнули в описании.

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