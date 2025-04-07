Российские акции и облигации продолжают дешеветь 7.04.2025, 15:06

Фондовый рынок РФ откатился до уровней 2024 года.

Российские акции и облигации продолжают дешеветь на фоне развязанной США торговой войны. Мировые фондовые рынки стремительно падают, и российский не остался в стороне. На 13.30 по Минску индекс Мосбиржи терял 3,9%, опустившись до 2675 пунктов – последний раз он был на таком уровне в декабре 2024 г, передает The Moscow Times.

Российский фондовый рынок попал, по сути, в идеальный шторм, отмечает руководитель отдела аналитики «Т-инвестиций» Кирилл Комаров: вместе сошлось «негативная геополитическая повестка, жесткая позиция ЦБ по ключевой ставке, крепкий рубль и падающие цены на нефть». Инвесторы разом потеряли веру в скорое снижение ставки, возврат нерезидентов на фондовый рынок, а также в устойчивость прибылей российских компаний — крепкий рубль вкупе с падением цен на нефть означают низкие доходы нефтегазового сектора, объясняет Комаров.

Акции «Норильского никеля» к 13.30 мск теряли 4%, «Новатэка» – 4,5%, «Газпрома» и «Газпром нефти» – 3,3% и 3,8%, «Сургутнефтегаза» – 4,6%, ВТБ – 4,9%, «Лукойла» – 2%. Индекс цен гособлигаций RGBI падал на 1,7%.

На рынок давят геополитика, обвал на мировых площадках и подешевевшая нефть, перечисляют аналитики SberCIB. Цена российской Urals опустилась до $50 за баррель. Все это привело к рекордному по продолжительности (но не по величине) снижению индекса Мосбиржи, заключает Комаров. Индекс падает 14-ю сессию подряд. К тому же в ожидании геополитического потепления многие покупали акции с плечом, теперь эти позиции нужно закрывать, иногда по маржин-коллам, добавляет Алексей Антонов из «Алор брокера». С уровней середины марта основной индикатор российского фондового рынка упал уже на 17%.

Такая ситуация не может длиться долго, уверен Комаров: например, если рубль останется крепким, можно ожидать снижения ключевой ставки, или, падения курса рубля, если нефть продолжит дешеветь. Это поддержит рынок, надеется он.

Сейчас мы больше видим панику и эмоции, отмечает Алексей Климюк из «Альфа-капитала». Антонов допускает уход индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов. На глобальных рынках по-прежнему бушует ураган, и Россия не исключение, заключает инвестбанкир Евгений Коган.

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