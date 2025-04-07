Литовские таможенники не дали ввезти из Беларуси церковный колокол
- 7.04.2025, 17:19
Его передали специалистам по культурному наследию для оценки.
Литовские таможенники задержали на границе с Беларусью церковный колокол, который без документов везли в страну.
Инцидент произошел 16 марта в пункте пропуска «Шальчининкай», сообщает пресс-служба литовской таможни. Автомобиль Mercedes Sprinter под управлением гражданина Молдовы прибыл с территории Беларуси. Водитель заявил, что у него нет товаров, которые нужно декларировать.
Но во время проверки таможенники обнаружили церковный колокол массой 260 кг, спрятанный за мехами. Водитель пояснил, что у него нет никаких документов на необычный груз. Мужчина сказал, что колокол везет из российского Подольска в Молдову через Беларусь и Литву по просьбе патриархов Кирилла и Николая.
Литовская таможня заподозрила, что колокол может быть объектом культурного наследия. Также таможенники не исключают, что он мог быть похищен с территории Украины. Они передали колокол специалистам по культурному наследию для оценки.
Судя по надписям на колоколе, он может быть посвящен православному святому Речи Посполитой XVII века, митрополиту Киевскому и всея Руси святому Петру Могиле.