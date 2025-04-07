Брестский аккумуляторный завод идет на временный простой

Брестский аккумуляторный завод идет на временный простой1
- 7.04.2025, 18:20
Предприятие сокращает сотрудников.
Брестский аккумуляторный завод «Айпауэр» планирует уйти во временный простой до 12 мая и сократить количество штатных сотрудников, узнало «Еўрарадыё». С чем связана необходимость простоя и сколько сотрудников сократят, в компании не пояснили.
Журналисты узнали о намерениях предприятия, позвонив в его отдел кадров под видом белорусов, ищущих работу. Поводом для звонка стала проверка слухов, что завод может вскоре закрыться.
Брестский аккумуляторный завод был создан в 2016 году, а полностью построен в 2020-м. Он выпускает аккумуляторы и системы накопления энергии. Сначала завод принадлежал бизнесмену Виктору Лемешевскому, но проект вызвал широкие протесты из-за экологической опасности.
После того как Лемешевский стал фигурантом уголовного дела, завод перешел новым владельцам — Сергею Кагановичу и Дмитрию Баскову. Предприятие переименовали в «Аккумуляторный альянс», и оно возобновило работу в 2021 году. Позже к владельцам присоединились Лемешевский и Попок через российскую компанию, а также Брестский облисполком.
Компания также расширила деятельность в России и теперь входит в большую группу 1AK-GROUP, которая занимается также техникой и логистикой.