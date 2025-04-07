закрыть
7 апреля 2025, понедельник, 18:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Брестский аккумуляторный завод идет на временный простой

1
  • 7.04.2025, 18:20
Брестский аккумуляторный завод идет на временный простой

Предприятие сокращает сотрудников.

Брестский аккумуляторный завод «Айпауэр» планирует уйти во временный простой до 12 мая и сократить количество штатных сотрудников, узнало «Еўрарадыё». С чем связана необходимость простоя и сколько сотрудников сократят, в компании не пояснили.

Журналисты узнали о намерениях предприятия, позвонив в его отдел кадров под видом белорусов, ищущих работу. Поводом для звонка стала проверка слухов, что завод может вскоре закрыться.

Брестский аккумуляторный завод был создан в 2016 году, а полностью построен в 2020-м. Он выпускает аккумуляторы и системы накопления энергии. Сначала завод принадлежал бизнесмену Виктору Лемешевскому, но проект вызвал широкие протесты из-за экологической опасности.

После того как Лемешевский стал фигурантом уголовного дела, завод перешел новым владельцам — Сергею Кагановичу и Дмитрию Баскову. Предприятие переименовали в «Аккумуляторный альянс», и оно возобновило работу в 2021 году. Позже к владельцам присоединились Лемешевский и Попок через российскую компанию, а также Брестский облисполком.

Компания также расширила деятельность в России и теперь входит в большую группу 1AK-GROUP, которая занимается также техникой и логистикой.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук