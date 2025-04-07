Сырский показал эксклюзивные кадры работы ВСУ на фронте
- 7.04.2025, 19:39
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Впечатляющее видео.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал впечатляющие кадры работы беспилотных систем на фронте.
Только за март 2025 года Силы обороны Украины уничтожили около 77 тысяч вражеских целей, используя ударные БПЛА.
Такую цифру 7 апреля обнародовал Сырский на своем официальном канале в Telegram.
Он отметил, что в марте зафиксирован рост на 10% в сравнении с февралем успешных поражений украинскими дронами. И Силы обороны собираются и далее увеличивать этот показатель.
«Один из ключевых приоритетов - это наращивание боевых возможностей беспилотных систем на поле боя», - написал главком ВСУ. Он уточнил, что БПЛА, эффективно поражая врага, спасают жизни украинских воинов.
Сырский также показал нарезку кадров работы дроноводов Сил обороны Украины. В кадр попали уничтожения живой силы, дорогостоящего вооружения и целых колонн оккупационной армии России.