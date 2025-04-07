В Гренландии утвердили новое правительство 7.04.2025, 20:14

Йенс-Фредерик Нильсен

Оно выступает за потенциальную независимость от Дании.

Парламент Гренландии 7 апреля впервые собрался в новом составе после выборов в прошлом месяце и утвердил премьер-министром лидера крупнейшей партии «Демократит» Йенса-Фредерика Нильсена, передает «Европейская правда» со ссылкой на DR.

После утверждения в должности премьера Гренландии Нильсен утвердил состав своего правительства, в которое вошли четыре из пяти парламентских партий.

Предшественник гренландского премьера Муте Эгеде возглавил Министерство финансов и налогов, а за внешние отношения и дальше будет отвечать Вивиан Мотцфельдт.

Новое правительство Гренландии выступает за расширение автономии и потенциальную независимость от Дании, но при этом не предпочитает входить в состав США.

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