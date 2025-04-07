Заводу «Гомсельмаш» пришлось взять кредит для выплаты зарплат 1 7.04.2025, 22:47

Главный экспортный рынок предприятия продолжает падение.

Ситуация на гомельском производственном объединении «Гомсельмаш» ухудшается. В частности, стало известно о плохом состоянии завода литья и нормалей (ЗЛиН), который входит в состав ПО «Гомсельмаш».

Согласно информации «Флагштока», предприятию пришлось брать кредит в банке, чтобы выплатить рабочим зарплаты в начале 2025 года.

Как сообщил источник, связанный с предприятием, «завод несет убытки, зарплаты падают, очень много людей уволилось».

Собеседник отмечает, что остро ощущается нехватка квалифицированных рабочих на всех этапах производства, «были заказы из РФ, но они не спасают ситуацию».

По словам источника, чтобы восполнять нехватку рабочей силы, на предприятии практикуют так называемые «прорывы», когда работников из одного цеха или отдела переводят на работы в другой:

«Нередко эти работы даже не по основной специальности этих людей. Например, работников вспомогательного производства станочников могут отправить выполнять слесарные работы или работать на сборке. Или людей из отделов могут направить в цеха на сверлильные станки. Качество продукции от таких работников на «прорывах» соответствующее».

О сложной ситуации на рынке продаж сельхозтехники известно по информации российских ресурсов. Эксперты ожидают дальнейшее падение объемов продаж в 2025 году.

В январе 2025 года продажи в Россию сократились на 31,5% по сравнению с январем 2024-го. Особенно заметно упали поставки профильных для гомельского предприятия самоходных кормоуборочных комбайнов (минус 55,6%) и зерноуборочных комбайнов (51,5%). Известно, что около 80% своей техники «Гомсельмаш» поставляет именно в Россию.

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