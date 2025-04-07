Audi останавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин 1 7.04.2025, 23:15

Авто, ввезенные в американские порты после 2 апреля, не будут переданы дилерам.

Немецкий автомобилестроитель Audi AG приостанавливает поставки автомобилей в США из-за дополнительных таможенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, пишет «Немецкая волна».

Решение касается всех автомобилей, которые доставлены в порты Соединенных Штатов после 2 апреля, сообщает в понедельник, 7 апреля, немецкое отраслевое издание Automobilwoche, ссылаясь на внутреннюю памятку для дилерских салонов. Прибывшие ранее автомобили будут поставлены в соответствии с планом.

Представительница Audi в интервью еженедельнику Der Spiegel подтвердила отправку такого письма дилерам. По ее словам, вся ввезенная в США после 2 апреля продукция концерна будет временно задержана и ее не передадут ритейлерам. В настоящее время на складах Audiв США находятся более 37 тысяч автомобилей, они не подпадают под действие новых пошлин и соответственно могут быть проданы, отметила представительница концерна. Она добавила, что этих запасов хватит примерно на два месяца.

В концерне также сообщили, что в настоящее время анализируют последствия новых пошлин для бизнеса и принимают меры для поддержки дилеров и клиентов.

У Audi нет собственных производственных мощностей в США, все поставляемые на американский рынок автомобили ввозятся туда из-за рубежа. Модель Q5, являющаяся лидером продаж в США, поставляется с завода Audi в Мексике, остальные - с заводов в Германии, Венгрии и Словакии, отмечает агентство dpa.

С 3 апреля в США действуют дополнительные таможенные пошлины на импортные автомобили в размере 25%, они добавились к прежним тарифам в 2,5%. С мая эта надбавка будет распространяться и на 150 категорий автозапчастей.

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