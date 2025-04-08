Путин подписал закон, запрещающий рекламу в фейсбуке и инстаграме 3 8.04.2025, 8:45

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Запрет вступит в силу с 1 сентября.

Правитель России Владимир Путин в понедельник подписал поправки к законодательству, запрещающие размещение рекламы на ресурсах, связанных с запрещенными в России организациями. Текст опубликован на портале нормативных актов.

С 1 сентября, согласно одобренному ранее Госдумой законопроекту, вступит в силу запрет на размещение ресурсов, связанных с деятельностью организаций, деятельность которых в России запрещена - признанных экстремистскими, террористическими или нежелательными. Запрет коснется и интернет-ресурсов, доступ к сайтам которых был ограничен.

В частности, запрет должен коснуться рекламы в фейсбуке и инстаграме. Корпорация Meta, которой принадлежат эти соцсети, была признана еще в марте 2022 года экстремистской организацией - в связи с тем, что после российского вторжения в Украину правила модерирования этой сети позволили пользователям выступать с угрозами и призывами к насилию в адрес российских военных. Тогда же в России заблокировали фейсбук и инстаграм. Был заблокирован также ряд других соцсетей, хотя их владельцы и не были объявлены экстремистскими.

В особенности в соцсети инстаграм, в том числе и после ее запрета, российские блогеры нередко публикуют рекламные посты.

Российские власти последовательно ужесточают в том числе и правила размещения рекламы в интернете. Согласно недавно вступившему в силу законодательству о реестре блогеров, в частности, запрещено размещать рекламу в пабликах или телеграм-каналах, имеющих более 10 тысяч подписчиков и не зарегистрированных в реестре.

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