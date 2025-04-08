Трамп грозит Китаю новыми гигантскими пошлинами, но азиатские биржи растут 8.04.2025, 9:51

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Азия отыгрывает часть потерь.

Президент США Дональд Трамп заверил, что не собирается откладывать введение новых импортных пошлин, и дважды за понедельник пригрозил Китаю новыми гигантскими пошлинами. Тем не менее, азиатские фондовые индексы при открытии торгов во вторник принялись частично отыгрывать падение предыдущего дня, пишет ВВС.

Дональд Трамп вначале заявил о намерении добавить еще 50% к уже объявленным 54-процентным пошлинам на китайский импорт в своей соцсети Truth Social. Президент США заявил, что сделает это, если Пекин не отменит свое решение ответить на пошлины, объявленные Трампом в пятницу, симметричными 34-процентными сборами с американского импорта.

Затем он подтвердил это намерение на пресс-конференции в Белом доме. Если Трамп выполнит обещание, то китайский импорт в США будет обложен 104-процентными пошлинами: 20% новый президент ввел в марте и еще 34% сверх того — на прошлой неделе.

Министерство торговли КНР в ответ во вторник заявило, что Китай не поддастся на шантаж и будет бороться с пошлинами до конца.

Угрозу Трампа добавить еще 50% министерство назвало «ошибкой вдобавок к прежней ошибке» и потребовало от американского президента отменить решения о пошлинах и приступить к переговорам.

Никаких пауз

Журналисты спросили Трампа, не подумывает ли он о «паузе» во вводе объявленных пошлин в действие, и он ответил отрицательно.

«Мы не рассматриваем [такую паузу]. Мы имеем много-много стран, которые едут на переговоры о сделках с нами, и это будут честные сделки», — сказал Трамп.

Министр финансов США Скотт Бессент, которому Трамп поручил вести эти переговоры, сказал в понедельник телеканалу Fox, что Китай, «изолирует себя», отвечая на пошлины Трампа, и что он, Бессент, надеется, что по итогам переговоров с другими странами тарифы для них будут снижены.

Азия отыгрывает часть потерь

Несмотря на угрозу для всей мировой экономики, которую многие специалисты видят в пошлинах Трампа, а также угрозу нового витка торговой войны отдельно между США и Китаем, азиатские биржи во вторник принялись отыгрывать большое падение, которое они пережили накануне.

Индекс Токийской биржи Nikkei 225 вырос в начале торгов утром вторника более чем на 6%, а к середине дня скорректировался до +5,5%. В понедельник он упал на 7,8%.

Выросли и фондовые рынки в Австралии, Южной Корее, а также в Гонконге и Шанхае.

В то же время ценные бумаги на тайваньской бирже продолжили падение: ее индекс TAIEX к середине дня снизился еще на 4,7%. Потеряли в стоимости и ценные бумаги в Сингапуре: тамошний индекс STI показал снижение на 1,55%.

Кроме того, сильно упали котировки на биржах Индонезии и Таиланда: они во вторник открылись после долгих выходных.

В понедельник большое падение пережили фондовые рынки и Азии, и Европы, и только американские индексы, снижавшиеся на прошлой неделе после объявлений Трампа о торговой войне со всем миром, в начале новой недели держались более-менее на прежнем уровне.

Переговоры

Трамп в понедельник заявил, что переговоры о пошлинах с разными странами начнутся немедленно, и в тот же день принял в Белом доме израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху на публике пообещал, что Израиль устранит дисбаланс в торговле с США, на который жалуется Трамп. «Мы собираемся сделать это очень быстро. И мы собираемся устранить торговые барьеры», — сказал премьер-министр.

Пошлины на израильский импорт в США с 9 апреля по решению Трампа должны вырасти до 17%.

Пошлины на израильский импорт в США с 9 апреля по решению Трампа должны вырасти до 17%.

Дональд Трамп написал в своей соцсети, что делегацию на переговоры о пошлинах в Вашингтон отправляет и Япония.

Правительство Японии уже назначило главой делегации на переговорах с США об импортных пошлинах министра экономики Рёсеи Акадзаву.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Сигеру Исиба договорились о начале этих переговоров, побеседовав в понедельник по телефону.

Скотт Бессент утверждает, что, кроме Японии, запросы о переговорах уже подали еще 50-70 стран.

«Япония — очень важный военный союзник. Она — очень важный экономический союзник, и США имеют богатую историю отношений с ней. Поэтому я предполагаю, что Япония получит приоритет, просто потому что они очень быстро откликнулись», — сказал Бессент.

«Очень-очень плохой Евросоюз»

Глава Еврокомиссии — «правительства» Евросоюза — Урсула фон дер Ляйен в понедельник сказала, что ЕС предложил Трампу обнулить пошлины на автомобили и другую промышленную продукцию.

«[Но] мы всегда готовы ответить контрмерами и защитить наши интересы», — добавила фон дер Ляйен.

Трамп на это ответил, что отмены пошлин на машины и другую промышленную продукцию будет недостаточно, чтобы устранить дефицит в торговле США с Европой, и что Евросоюз вообще был создан, чтобы навредить США.

«Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо, они не принимают наши автомобили, они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они вообще практически ничего не принимают», — цитирует Трампа агентство AFP.

Пошлины на импорт товаров из Евросоюза в США с 9 апреля по решению Трампа составят 20%.

Трамп добавил, что, по его мнению, чтобы устранить свой перевес в торговле товарами с США, Евросоюз должен закупать гораздо больше американских энергоносителей.

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