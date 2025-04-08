МВД Литвы предложило законопроект о полном закрытии границы с Беларусью 12 8.04.2025, 11:36

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Из-за участившихся случаев нападения на пограничников.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс заявил о подготовке законопроекта, который позволяет властям страны в один момент полностью закрыть границу с Беларусью. Таким образом литовские законодатели решили подготовить свою правовую базу к «экстренному реагированию» на ситуации на границе, в частности, при обострении ситуации с нелегальными мигрантами.

О новом законодательном акте глава литовского МВД рассказал в эфире местного телеканала LRT. По его словам, изменения в законодательстве потребовалось из-за появления такого явления как «инструментальная» или «вооруженная миграция», когда нелегалы штурмуют пограничные заграждения не с голыми руками, а вооружившись инструментами для их демонтажа или повреждения, а также участившихся случаев нападения на пограничников.

На литовском участке границы с Беларусью, по словам Кондратовичюса, подобных инцидентов до сих пор зафиксировано не было, но он не исключил их в будущем.

«В настоящее время готовится очень большой миграционный пакет, который может включать определенные изменения, связанные, скажем, с возможным закрытием границ, как это сейчас делают Финляндия или Польша. Мы сейчас смотрим, анализируем практику этих двух государств, когда подобные инциденты, нападения на пограничников, будут происходить снова, можно ли, используя решение, скажем, Правительства, ввести определенные ограничения на приём заявлений о предоставлении убежища», — пояснил министр.

«Инструментализацию» миграции Кондратовичюс назвал «элементом гибридной войны» и заявил, что, хотя сейчас на границе с Беларусью «ситуация спокойная», власти страны «должны постоянно сохранять бдительность и контроль».

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