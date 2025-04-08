Ученые воссоздали вымершего лютоволка 2 8.04.2025, 14:55

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Волчат назвали Ромул и Рем.

Американская компания Colossal Biosciences успешно воссоздала вымершего лютоволка.

Американская компания Colossal Biosciences успешно воссоздала вымершего лютоволка, возвращая к жизни вид, который обитал в Северной Америке 10 000 лет назад, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Используя передовые методы генетической инженерии, компания возродила этот вид, изменив ДНК обыкновенных серых волков. Результат: волчата Ромул и Рем, а также их сестра Кхалиси. Это первый успешный случай воссоздания лютоволка.

Волчата родились в конце 2024 и начале 2025 года с помощью суррогатных матерей — домашних собак. Ученые Colossal Biosciences использовали древнюю ДНК из зуба возрастом 13 000 лет и косточки уха возрастом 72 000 лет для исправления генома. Сейчас волчата живут в 2000-акровом заповеднике, где за ними тщательно следят и обеспечивают диетой, имитирующей их диету в дикой природе.

Возвращение лютоволков является частью более широкой миссии по возрождению вымерших видов, таких как мамонт и додо. Компания считает, что ее работа может помочь сохранить исчезающие виды, вводя генетическое разнообразие через клонирование.

Некоторые эксперты настроены скептически: возрождение лютоволка и мамонта может нарушить экосистемы, а возможность из адаптация к современным условиям остается под вопросом.

Кроме того, генетическая инженерия сопряжена с рисками непредсказуемых последствий. Амбициозные цели Colossal выходят за рамки воссоздания исчезнувших видов.

Стоимость компании уже составила $10,2 миллиарда, они создали несколько дочерних компаний, таких как Breaking, специализирующаяся на разложении пластиковых отходов. Работа компании в области генетической инженерии может иметь более широкое применение, включая медицину и профилактику заболеваний.

Хотя будущее воскрешенных видов остается неопределенным, успех Colossal с лютоволком — это революционное достижение в области генетической инженерии.

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