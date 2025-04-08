В Беларуси ксендза-политзаключенного обвинили в «шпионаже» 8.04.2025, 14:13

Генрих Околотович

65-летний Генрих Околотович передал сообщение из заключения.

65-летний ксендз Генрих Околотович передал сообщение из заключения. В конце прошлого года политзаключенного осудили на 11 лет заключения. Сейчас ксендз сообщил, что его обвинили в «шпионаже в пользу Польши и Ватикана», что является «грубой провокацией». Околотович подчеркнул, что никогда не был шпионом, что он слуга Бога, а судят не его, а «всю католическую церковь в Беларуси», пишет katolik.life.

По словам священника, все обвинение «строится на лжи, угрозах и шантаже». Генрих Околотович подчеркнул, что из десятков свидетелей (среди них есть чиновники и военные) никто не дал против него «разоблачительных показаний». В его сообщении идет речь о неправильном переводе его текста в материалах дела — вероятно, какого-то письма на польском языке. Также упоминаются эксперты из Минобороны, из чего можно сделать вывод, что священнику могли инкриминировать якобы передачу каких-то сведений на военную тематику.

Околотович — известный и уважаемый в Беларуси священник, который еще с советских времен помогал возрождать католическую церковь в регионах. Неоднократно становился героем публикаций и сюжетов государственных СМИ. Суд над ним был закрытым. Священник не признал вину. Белорусские правозащитники признали ксендза политическим заключенным.

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