В Чечне произошло второе за полгода нападение на силовиков 8.04.2025, 14:51

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Один полицейский погиб, второй ранен.

В Чечне в городе Ачхой-Мартан вечером 7 апреля неизвестный напал на пост ДПС на улице Кадырова и ранил ножом двух полицейских, сообщил источник «112».

Злоумышленника убили ответным огнем. По данным чеченского оппозиционного канала Niyso, нападавшим был уроженец Ачхой-Мартана — 16-летний подросток по фамилии Хумашев.

Факт нападения местного жителя на полицейских подтвердили в региональном управлении следственного комитета. По информации СКР, инцидент, в результате которого ранили двух правоохранителей, произошел около девяти часов вечера. Пострадавших доставили в местную больницу, которая была оцеплена, написал Niyso. Позже силовики сообщили о смерти одного из получивших ножевое ранение сотрудников патрульно-постовой службы. По данным Niyso, его звали Рамзан Дубаев.

Возбуждено уголовное дело «по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ)», отчитались в СКР. В прошлый раз нападение на сотрудников силовых ведомств в Чечне произошло в октябре 2024 года.

Тогда в селе Петропавловская Грозненского района неизвестные обстреляли воинскую колонну Росгвардии. В результате нападения один силовик, ехавший в «Урале», погиб, другой получил ранения. Через два дня после этого росгвардейцы и полицейские республики начали проводить обходы и задерживать мужчин для отправки на войну в Украину, сообщал правозащитный Центр «Мемориал». Силовики проверяли паспорта и документы на транспортные средства, осматривали домовладения и искали незарегистрированных лиц. Затем нарушителей отвозили в отделы полиции и предлагали выбор: или они отправятся на фронт, или на них заведут уголовное дело.

Кроме того, в феврале прошлого года трое неизвестных с огнестрельным оружием напали на сотрудников полиции в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартанского района Чечни. Их застрелили ответным огнем, пострадал один из сотрудников. СК завел уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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