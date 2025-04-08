Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025-го года 1 8.04.2025, 16:15

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иллюстративное фото

В списке доминируют недорогие машины.

Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года среди современных моделей. Интересно, что в списке доминируют недорогие машины. Это настоящий вердикт современному автопрому, ведь был проведен масштабный анализ.

Carscoops сообщает о результатах исследования iSeeCars. Специалисты проверили 3,8 млн новых автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные.

Новые модели 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль.

Самые надежные автомобили 2025 года:

• Легковой автомобиль – Honda Civic;

• Компактный кроссовер – Mitsubishi Outlander Sport;

• Среднеразмерный кроссовер – Toyota Highlander;

• Большой кроссовер – Buick Enclave;

• Среднеразмерный пикап – Toyota Tacoma;

• Полноразмерный пикап – Toyota Tundra;

• Гибрид – Toyota Prius;

• Компактный автомобиль – Honda Civic;

• Среднеразмерный автомобиль – Honda Accord.

Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые успешно справляются с повседневными задачами по всему миру.

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