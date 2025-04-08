Американские рынки открылись скачком вверх после трехдневного падения 4 8.04.2025, 18:04

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Биржевые индексы растут более чем на 3%.

Основные американские индексы подскочили на открытии торгов в США. До этого S&P 500, NASDAQ Composite и Dow Jones снижались три дня подряд, так как инвесторы опасались начала экономической рецессии после введения пошлин, о которых было объявлено президентом США Дональдом Трампом.

На открытии индексы показывают следующие значения:

индекс широкого рынка S&P 500 подскочил на 3,39%, до 5233,96 пункта;

технологический NASDAQ Composite вырос на 3,72%, до 16 185,24 пункта;

промышленный Dow Jones Industrial Average вырос на 3,58%, до 39 323,33 пункта.

Рост мировых рынков 8 апреля начался с Японии. Индекс Nikkei 225 за день прибавил 6,03%, TOPIX вырос на 6,26%. Акции японских компаний подскочили после того, как Трамп поручил двум членам своего кабинета начать двусторонние торговые переговоры с Японией по поводу введенных пошлин.

Глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что к США обратились почти 70 стран с просьбой о переговорах, и допустил возможность того, что «в результате хороших переговоров» уровень ставок пошлин может быть снижен. Bloomberg пишет, что у трейдеров появилась надежда на то, что Дональд Трамп может быть готов смягчить свою позицию по торговым условиям. Так, Трамп заявил, что Китай хочет заключить сделку во вопросу тарифов. Это подтолкнуло котировки акций в США вверх.

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