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США ввели пошлины в 104% для Китая

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  • 8.04.2025, 20:17
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США ввели пошлины в 104% для Китая

Взимать пошлины начнут с 9 апреля.

США вводят пошлины в размере 104% для Китая, так как страна не сняла ответные меры на американские пошлины в размере 34%, сообщил журналист Fox Business Эдвард Лоуренс в Х. Такую же информацию приводит и Bloomberg со ссылкой на представителя администрации.

«Пресс-секретарь Белого дома заявил, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19:00 по Минску. — Прим.), поскольку Китай не снял ответные меры», — сообщил Лоуренс.

Взимать пошлины начнут с 0:01 9 апреля, как и в случае с другими странами, против которых тоже введены зеркальные тарифы.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин в отношении товаров из десятков стран. Уже начала действовать базовая ставка в 10%, но для некоторых государств тариф будет выше. В частности, для Китая была объявлена пошлина в 34% — и Пекин ввел такую же в ответ.

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