Цена российской премиальной нефти упала ниже «потолка» G7 1 8.04.2025, 22:04

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Нефть ESPO снизилась до $55,92 за баррель.

Российская нефть ESPO (ВСТО), традиционно относящаяся к премиальной категории, в апреле стала стоить меньше $60 за барр., свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которыми ознакомился РБК. По итогам 7 апреля, стоимость марки на базисе FOB Козьмино (сорт экспортируется из этого дальневосточного порта или по трубопроводной системе ВСТО) снизилась до $55,92 за барр. В предыдущий торговый день она стоила $61,27 за барр.

Дисконт к бенчмарку Dubai (эталонный сорт для нефти Персидского залива) на базисе FOB Козьмино при этом не изменился — пока в апреле он держится на уровне $7,85 за барр.

На фоне падения мировых цен на нефть стоимость ESPO во второй раз опустилась ниже «ценового потолка» G7, установленного для нефтяного сырья из России на уровне $60 за барр. в конце 2022 года, показывают данные Argus. До этого она опускалась ниже $60 за барр. - 20 марта 2023 года, следует из статистики, но котировка была выше - $58,52 за барр. До этого марка в последний раз стоила меньше $60 в 2021 году: 8 февраля того года она находилась на уровне $59,92 за барр.

Теперь котировка марки ESPO вслед за котировками нефти Urals находится и ниже базовой цены, заложенной в федеральный бюджет на 2025 год ($69,7 за барр.) и ниже цены отсечения по бюджетному правилу ($60 за барр. — нефтяные доходы бюджета, полученные от цен на нефть выше этого уровня, перечисляются в ФНБ, при ценах ниже — наоборот, расходуются средства фонда).

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