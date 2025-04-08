В Беларуси к Пасхе предлагают трендовые дубайские куличи

В Беларуси к Пасхе предлагают трендовые дубайские куличи1
- 8.04.2025, 22:44
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Как они выглядят.
Казалось, что у арабских эмиратов и христианских праздников никогда и ничего не может быть общего, но вот мы пришли и в эту точку. Долгоживущий (по меркам соцсетей) тренд на дубайский шоколад не пощадил ни конфеты, ни чизкейки, ни даже бургеры и все-таки добрался до пасхальных куличей, пишет «Онлайнер».
«Самые модные» куличи 2025 года еще в марте стали предлагать российские кондитеры — комментаторы под такими постами в основном гневно перешептывались, мол, мы все дальше от бога. Но как правило смущает всех больше само противоречивое название, чем состав кулича, в который, в общем-то, входят все привычные ингредиенты, просто начиняют его той самой трендовой хрустящей пастой.
Есть даже вариант кулича (хотя скорее все-таки глазированной творожной пасхи), который умельцы предлагают сделать дома самим за 15 минут при помощи микроволновки. В состав такого изделия, кстати, еще и входит рогачевская сгущенка.
Заказать дубайские куличи от белорусских кондитеров уже тоже можно. Вот, например, такой, полукилограммовый, обойдется в 50 рублей.
Кондитер сразу предупреждает, что хрустеть как трендовая шоколадка он не будет: теста катаифи внутри нет. Но любезно предлагает отсыпать немного в пакетик, если захочется уже после разреза добиться того самого эффекта. А еще под видео того же кондитера в TikTok утверждается, что кулич получил одобрение у священника, так что за оскорбление чьих-нибудь чувств вроде как можно не переживать.
В аккаунте одного из брестских кондитеров тоже нашелся вот такой шоколадно-дрожжевой кулич с кусочками шоколада. Судя по описанию состава, в плане хруста все как положено, ничего самому никуда досыпать не нужно. Весит примерно столько же, стоит те же 50 рублей.
А вот еще один кулич, который больше всех оправдывает звание дубайского, потому что стоит целых 110 рублей. Правда, каких-то разительных отличий от предыдущих ни по весу, ни по составу мы не нашли.