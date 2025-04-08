В Беларуси к Пасхе предлагают трендовые дубайские куличи 1 8.04.2025, 22:44

1,140

Как они выглядят.

Казалось, что у арабских эмиратов и христианских праздников никогда и ничего не может быть общего, но вот мы пришли и в эту точку. Долгоживущий (по меркам соцсетей) тренд на дубайский шоколад не пощадил ни конфеты, ни чизкейки, ни даже бургеры и все-таки добрался до пасхальных куличей, пишет «Онлайнер».

«Самые модные» куличи 2025 года еще в марте стали предлагать российские кондитеры — комментаторы под такими постами в основном гневно перешептывались, мол, мы все дальше от бога. Но как правило смущает всех больше само противоречивое название, чем состав кулича, в который, в общем-то, входят все привычные ингредиенты, просто начиняют его той самой трендовой хрустящей пастой.

Есть даже вариант кулича (хотя скорее все-таки глазированной творожной пасхи), который умельцы предлагают сделать дома самим за 15 минут при помощи микроволновки. В состав такого изделия, кстати, еще и входит рогачевская сгущенка.

Заказать дубайские куличи от белорусских кондитеров уже тоже можно. Вот, например, такой, полукилограммовый, обойдется в 50 рублей.

Кондитер сразу предупреждает, что хрустеть как трендовая шоколадка он не будет: теста катаифи внутри нет. Но любезно предлагает отсыпать немного в пакетик, если захочется уже после разреза добиться того самого эффекта. А еще под видео того же кондитера в TikTok утверждается, что кулич получил одобрение у священника, так что за оскорбление чьих-нибудь чувств вроде как можно не переживать.

В аккаунте одного из брестских кондитеров тоже нашелся вот такой шоколадно-дрожжевой кулич с кусочками шоколада. Судя по описанию состава, в плане хруста все как положено, ничего самому никуда досыпать не нужно. Весит примерно столько же, стоит те же 50 рублей.

А вот еще один кулич, который больше всех оправдывает звание дубайского, потому что стоит целых 110 рублей. Правда, каких-то разительных отличий от предыдущих ни по весу, ни по составу мы не нашли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com