Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель 2 8.04.2025, 23:01

Впервые с апреля 2021 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,79% — до $61,78 за баррель по состоянию на 22:19 по Минску. Нефть марки Brent торгуется ниже отметки $62 за баррель впервые с 7 апреля 2021 года.

Нефть подешевела после того, как администрация президента США Дональда Трампа решила усилить торговое противостояние с Китаем, что повысило опасения по поводу перспектив спроса на нефть в мире. Во вторник, 8 апреля, США объявили о введении пошлин в размере 104% для импорта из Китая, так как страна не сняла ответные меры на американские пошлины в размере 34%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com