Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель

Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель2
- 8.04.2025, 23:01
Впервые с апреля 2021 года.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,79% — до $61,78 за баррель по состоянию на 22:19 по Минску. Нефть марки Brent торгуется ниже отметки $62 за баррель впервые с 7 апреля 2021 года.
Нефть подешевела после того, как администрация президента США Дональда Трампа решила усилить торговое противостояние с Китаем, что повысило опасения по поводу перспектив спроса на нефть в мире. Во вторник, 8 апреля, США объявили о введении пошлин в размере 104% для импорта из Китая, так как страна не сняла ответные меры на американские пошлины в размере 34%.