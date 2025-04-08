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Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель

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  • 8.04.2025, 23:01
Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель

Впервые с апреля 2021 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,79% — до $61,78 за баррель по состоянию на 22:19 по Минску. Нефть марки Brent торгуется ниже отметки $62 за баррель впервые с 7 апреля 2021 года.

Нефть подешевела после того, как администрация президента США Дональда Трампа решила усилить торговое противостояние с Китаем, что повысило опасения по поводу перспектив спроса на нефть в мире. Во вторник, 8 апреля, США объявили о введении пошлин в размере 104% для импорта из Китая, так как страна не сняла ответные меры на американские пошлины в размере 34%.

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