В Германии две партии согласовали коалиционное соглашение
- 9.04.2025, 5:32
ХДС/ХСС и СДПГ объявят результаты коалиционных переговоров сегодня.
Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии достигли согласия по коалиционному соглашению. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщает телеканал ntv со ссылкой на источники среди переговорщиков.
Журналисты отметили, что еще утром 8 апреля политики от ХДС/ХСС и СДПГ оптимистично высказывались относительно того, что они близки к «прорыву» в принятии соглашения.
По данным издания, ХДС/ХСС и СДПГ хотят объявить результаты коалиционных переговоров 9 апреля.
Также с достигнутым соглашением председатель ХДС Фридрих Мерц может придерживаться своего предыдущего плана по достижению договоренности до Пасхи. Дата его избрания на должность канцлера в Бундестаге обсуждается 6 мая.