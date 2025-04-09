Синоптик рассказала белорусам, можно ли верить прогнозам погоды в приложениях на телефоне или в интернете 9.04.2025, 8:22

Cовременное моделирование достигло больших высот, но есть нюанс.

Начальница службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко рассказала в эфире ОНТ, можно ли верить прогнозам погоды в приложениях на телефоне или в интернете.

— Если говорить о том, какие прогнозы погоды мы видим в смартфонах и в интернете, то это, как правило, данные численных моделей — то есть значения, рассчитанные по определенным формулам и выложенные без корректировки или анализа специалиста. Как модель рассчитала, так и представлено, — пояснила синоптик.

Она добавила, что современное численное моделирование достигло больших высот, но при этом все равно остаются процессы, которые такие модели не могут предсказать.

Самые точные прогнозы, по словам Татьяны Четырко, составляются в государственных гидрометеорологических службах тех стран, на территории которых они располагаются.

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