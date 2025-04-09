СМИ: Лукашенко ворует из кармана белорусов деньги на роскошные Audi, Porsche и Mercedes 9.04.2025, 9:55

Каждый год — миллионы рублей.

В Беларуси есть коммерческая структура «Белтрансспецавто», которая входит в управделами Лукашенко. По сути, это своего рода автопарк, которым пользуется политик и его окружение из высокопоставленных чиновников. Каждый год структура берет из бюджета миллионы рублей на свои нужды, пишет «Зеркало»?

Справка. «Белтрансспецавто» выполняет широкий спектр услуг — от пассажирских и грузовых перевозок до обслуживания VIP-делегаций представительскими авто. Предприятие занимается транспортным обслуживанием на высоком уровне некоторых чиновников (по выбору Лукашенко), а также иностранных делегаций (в том числе официальных лиц).

По данным «Радыё Свабода», у нее крупнейшая автостоянка в Минске и внушительный автопарк: около 900 автомобилей 296 различных моделей — от лимузинов до экскаваторов.

Организация не ограничивается обслуживанием госэлиты: она активно зарабатывает, предлагая услуги по аренде транспорта, ремонту авто, грузоперевозкам, а также обучению в собственной автошколе. Кроме того, по данным издания, «Белтрансспецавто» может получать дополнительный доход от перепродажи или сдачи в аренду машин, ранее используемых чиновниками.

Обслуживание автомобилей почти на 1 млн рублей

В этом году «Белтрансспецавто» планировало потратить на техобслуживание и ремонт транспорта 962,5 тыс. рублей. Год назад на это выделяли 907 тыс. При этом в 2025-м около 790 тыс. на это возьмут из бюджета, а остальную часть закроют за счет средств организации.

Речь идет о техобслуживании люксовых автомобилей. Среди них — несколько машин Audi А6 и А8 разных годов выпуска — начиная с 2007 и заканчивая 2024-м. Также Porsche Cayenne 2012 года, Mercedes-Benz E-Class и S-Class 2022-го. А также разные модели Lexus, Volkswagen, Skoda, Toyota и другие.

Частью этого транспорта, скорее всего, пользуется сам Александр Лукашенко. Например, Audi А8 — одна из тех, которые политик использовал ранее, когда сам садится за руль. В автопарке политика были как минимум две машины этой модели. То же касается Mercedes-Benz. Несколько из них (более ранних версий) были замечены в окружении Лукашенко, а порой и в пользовании политиком.

А Volkswagen Caravelle используются для сопровождения политика во время поездок.

Как писало ранее «Радыё Свабода», на балансе «Белтрансспецавто» числится роскошный Mercedes, которым пользовался Роман Головченко, когда был премьером. А также представительские Audi A8 для высокопоставленных чиновников вроде Натальи Кочановой или Дмитрия Крутого, а также автомобили, обслуживающие министров и даже старшего сына Лукашенко — Виктора.

Новые автомобили

В конце прошлого года «Белтрансспецавто» подписало договор с «Атлант-М Боровая» на покупку 11 авто общей стоимостью 1,147 млн рублей. Автопарк пополнили шестью Belgee X70 люксовой комплектации и пятью Geely Tugella.

В январе этого года организация купила еще одно авто Geely. Точная сумма сделки неизвестна, но выделяли на это 126,8 тыс.

В обоих случаях средства взяли из бюджета.

Топливо

Кроме прочего в начале 2025-го структура подала заявку на обеспечение автопарка бензином и дизелем. На это выделили почти 2,5 млн рублей. Как следует из документов, более чем 1,7 млн взяли на это из бюджета, а остальное — финансы «Белтрансспецавто».

План по закупке автомобильного топлива. Скриншот документа, опубликованного на сайте goszakupki.by

План по закупке автомобильного топлива почти на 2,5 млн рублей. Скриншот документа, опубликованного на сайте goszakupki.by

Также 66 тыс. рублей в этом году выделили на покупку летней резины. В этом случае также часть — это средства из казны, а остальные — самой организации.

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