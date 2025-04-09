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Более 150 БПЛА атаковали Россию: под ударом три военных аэродрома

  • 9.04.2025, 9:59
Более 150 БПЛА атаковали Россию: под ударом три военных аэродрома

Атака продолжалась 10 часов.

В ночь на 9 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над российскими регионами 158 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Атака продолжалась 10 часов и закончилась в 6 утра по московскому времени. Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем — 67, Ростовской областью — 29 и Северной Осетией — 15. Налету также подверглись Воронежская, Курская, Белгородская, Пензенская, Саратовская и Орловская области, Ставропольский край и аннексированный Крым, пишет The Moscow Times.

В Северной Осетии беспилотники были сбиты в Моздокском районе, заявил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, обошлось без жертв и разрушений. Как отмечает Astra со ссылкой на местных жителей, в Моздоке целью атаки был военный аэродром. В Саратовской области, по данным Shot, взрывы прогремели в городе Энгельсе, рядом с которым находится база стратегических бомбардировщиков России. В Оренбургской области, упоминания о которой нет в сводке Минобороны, дроны также пытались атаковать военный аэродром. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. «Жертв и разрушений нет. Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем», — написал он в телеграме. В Пензенской области под атаку попал Сердобский район, в котором расположен арсенал ракетного и артиллерийского вооружения, пишет Astra.

В Краснодарском крае беспилотники прилетели в пригород Славянска-на-Кубани, где находится нефтеперерабатывающий завод, город Крымск и станицу Раевская. В пригороде Ростова-на-Дону Аксае беспилотник повис на бельевой веревке дома на улице Платова, 74, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Из-за угрозы взрыва жильцов всех 48 квартир эвакуировали. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Кроме того, атаке украинских дронов подверглись Новошахтинск, Донецк, Зерноград и Таганрог, а также Каменский, Неклиновский, Чертковский, тарасовский и Миллеровский районы. В Донецке и Зернограде из-за падения обломков беспилотников повреждения получили крыши двух жилых домов. Все эти города и районы расположены рядом с оккупированными территориями Украины.

На фоне атак украинских дронов в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов — для обеспечения безопасности полетов. К семи утра по московскому времени ограничения были сняты. На запасные аэродромы за это время ушли три самолета: один летел во Владикавказ, один — в Волгоград и один — в Грозный.

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