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В Минске пытаются выполнить требование Лукашенко, чтобы не было «тунеядцев»

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  • 9.04.2025, 11:11
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В Минске пытаются выполнить требование Лукашенко, чтобы не было «тунеядцев»

К поиску «иждивенцев» подключилась также милиция.

В Минске продолжают бороться с «тунеядством» — для незанятых в экономике второй день подряд проводят специализированные мини ярмарки вакансий. Напомним, к поиску «иждивенцев» подключилась также милиция. Этому предшествовали заявления Александра Лукашенко, что в стране не должно быть «тунеядцев», пишет «Зеркало».

В Минске 9 апреля, как и днем ранее, проводят специализированную мини ярмарку вакансий для незанятых в экономике, а также тех, кто «ведет асоциальный образ жизни». Об этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите населения. Речь в том числе о тех, кто освободился из мест лишения свободы, вышел из лечебно-трудовых профилакториев или состоит на профучетах в милиции.

Среди нанимателей, который принимают участие в ярмарке вакансий, — страховая фирма «ПриорЛайф», социальные пансионаты Вяча и Родник, «Минсктранс», «Городская аварийная служба», «Ремавтодор Партизанского района Минска».

Среди анонсированных вакансий — подсобный рабочий, уборщик территорий, страховой агент, инженер, водитель автомобиля, мойщик посуды, кондуктор, дорожный рабочий, механик.

Министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что после рейдов милиции по «тунеядцам» в Минске люди стали чаще обращаться в центры занятости населения. Напомним, милицию привлекают для работы с «иждивенцами» также и в регионах.

Напомним, 21 января этого года Александр Лукашенко заявил, что нужно активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. А в ноябре 2024-го политик сказал, что в Беларуси не должно быть «бомжей и тунеядцев».

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